"Динамо" - "Вильярреал": где и когда смотреть матч киевлян в Лиге Европы
11 марта, 2021, 07:29
В первом матче 1/8 финала Лиги Европы киевское "Динамо" сыграет против испанского "Вильярреала"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В 1/16 финала Лиги Европы "Вильярреал" прошел австрийский "Зальцбург", а "Динамо" одолело бельгийский "Брюгге".
За свою историю "Динамо" и "Вильярреал" дважды встречались на футбольном поле. Одна победа на счету испанцев, а еще один матч завершился вничью.
Ответный матч состоится 18 марта в Испании.
Лига Европы
1/8 финала
11 марта
"Динамо" (Украина) - "Вильярреал" (Испания)
Киев, стадион "НСК Олимпийский"
Начало в 19:55
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1" и Volia Football HD
- 25 февраля в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы киевское "Динамо" победило бельгийский "Брюгге" .
- 26 февраля в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы .
- По результатам жеребьевки "Шахтер" сыграет против "Ромы" , а "Динамо" встретится с " Вильярреалом ".
- 10 марта главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери заявил, что после прихода Луческу в "Динамо" киевская команда стала похожей на "Шахтер".
- Эмери также считает, что Виктор Цыганков является лучшим футболистом "Динамо" .
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