"Динамо" проиграло "Вильярреалу" в первом матче Лиги Европы

11 марта, 2021, 21:48

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы киевское "Динамо" проиграло испанскому "Вильярреалу"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Динамо" пропустило первый гол на 30-й минуте. Центрбэк Пау Торрес замкнул прострел Жерарда Морено и отправил мяч в пустые ворота. В начале второго тайма испанцы удвоили свое преимущество, забил Рауль Альбиоль - 0:2.

Ответный матч состоится 18 марта в Испании.

Лига Европы

1/8 финала

11 марта

"Динамо" (Украина) - "Вильярреал" (Испания) 0:2

Голы: Торрес, 30 Альбиоль, 52

"Динамо": Бущан, Миколенко, Сирота, Забарный, Кендзера (Караваев, 84), Шапаренко (Шепелев, 68), Сидорчук (Андриевский, 68), Родриго, Буяльский, Цыганкова, Беседин.

"Вильярреал": Рульи, Педраса, Торрес (Мори, 46), Рауль Альбиоль, Фойт, Тригерос (Гомес, 85), Капу, Парехо, Морено (Баена, 90 + 1), Алькасер (Бакка, 63), Чуквуезе (Хаум, 84).

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb