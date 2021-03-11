"Динамо" проиграло "Вильярреалу" в первом матче Лиги Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"Динамо" пропустило первый гол на 30-й минуте. Центрбэк Пау Торрес замкнул прострел Жерарда Морено и отправил мяч в пустые ворота. В начале второго тайма испанцы удвоили свое преимущество, забил Рауль Альбиоль - 0:2.
Ответный матч состоится 18 марта в Испании.
Лига Европы
1/8 финала
11 марта
"Динамо" (Украина) - "Вильярреал" (Испания) 0:2
Голы: Торрес, 30 Альбиоль, 52
"Динамо": Бущан, Миколенко, Сирота, Забарный, Кендзера (Караваев, 84), Шапаренко (Шепелев, 68), Сидорчук (Андриевский, 68), Родриго, Буяльский, Цыганкова, Беседин.
"Вильярреал": Рульи, Педраса, Торрес (Мори, 46), Рауль Альбиоль, Фойт, Тригерос (Гомес, 85), Капу, Парехо, Морено (Баена, 90 + 1), Алькасер (Бакка, 63), Чуквуезе (Хаум, 84).
- 25 февраля в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы киевское "Динамо" победило бельгийский "Брюгге" .
- 26 февраля во швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы .
- По результатам жеребьевки, "Шахтер" сыграет против "Ромы" , а "Динамо встретится с "Вильярреалом".
- 10 марта главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери заявил, что после прихода Луческу в "Динамо", киевская команда стала похожей на "Шахтер".
- Эмери также считает, что Виктор Цыганков является лучшим футболистом "Динамо" .
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