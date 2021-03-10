Луческу пожаловался на проблемы "Динамо" перед матчем Лиги Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на dynamomania.com .
По словам Луческу, многие игроки "Динамо" травмированы, а поля находятся в не слишком хорошем состоянии.
"Состояние Цыганкова и Вербича? У нас есть проблемы. Бурда выбыл надолго, Белуце - надолго, Вербич - до конца апреля. Надеюсь, Попов вернется через 3-4 дня. Относительно Цыганкова - увидим на сегодняшней тренировке, в каком он состоянии. Гармаш тоже тренируется, но он много пропустил, поэтому сейчас набирает форму. Игрокам трудно возвращаться, когда они пропустили сборы, а присоединились к команде только сейчас. Так, учитывая климатические условия, поля сейчас в не слишком хорошем состоянии ", - высказался Мирча Луческу.
"Динамо" и "Вильярреал" сыграют первый матч 1/8 финала Лиги Европы 11 марта в Киеве. Начало в 20:00.
- 25 февраля в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" победил "Маккаби" из Тель-Авива.
- В другом матче киевское "Динамо" победило бельгийский "Брюгге" в 1/16 финала Лиги Европы.
- 26 февраля в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.
- По результатам жеребьевки, "Шахтер" сыграет против "Ромы" , а "Динамо встретится с" Вильярреалом ".
- 10 марта главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери заявил, что после прихода Луческу в "Динамо", киевская команда стала похожей на "Шахтер".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти