Луческу пожаловался на проблемы "Динамо" перед матчем Лиги Европы

10 марта, 2021, 19:34

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу пожаловался на кадровые проблемы перед матчем Лиги Европы против испанского "Вильярреала"

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на dynamomania.com .

По словам Луческу, многие игроки "Динамо" травмированы, а поля находятся в не слишком хорошем состоянии.

"Состояние Цыганкова и Вербича? У нас есть проблемы. Бурда выбыл надолго, Белуце - надолго, Вербич - до конца апреля. Надеюсь, Попов вернется через 3-4 дня. Относительно Цыганкова - увидим на сегодняшней тренировке, в каком он состоянии. Гармаш тоже тренируется, но он много пропустил, поэтому сейчас набирает форму. Игрокам трудно возвращаться, когда они пропустили сборы, а присоединились к команде только сейчас. Так, учитывая климатические условия, поля сейчас в не слишком хорошем состоянии ", - высказался Мирча Луческу.

"Динамо" и "Вильярреал" сыграют первый матч 1/8 финала Лиги Европы 11 марта в Киеве. Начало в 20:00.

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