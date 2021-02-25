"Шахтер" победил "Маккаби" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы
Об этом сообщает Еспресо TV .
Единственный гол во встрече был забит на 67-й минуте. Жуниор Мораес хладнокровно реализовал одиннадцатиметровый удар.
Благодаря победе в Израиле (2:0) "Шахтер" проходит в 1/8 финала Лиги Европы с суммарным счетом 3:0.
Жеребьевка 1/8 финала пройдет 26 февраля. Первые матчи этой стадии пройдут 11 марта.
Лига Европы
1/16 финала
25 февраля
"Шахтер" (Украина) - "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) 1: 0 (первый матч - 2:0)
Гол: Мораес, 67 (пен.)
"Шахтер": Трубин, Матвиенко, поздравляю (Корниенко, 78), Кривцов, Додо, Майкон, Патрик, Тайсон (Коноплянка, 78), Марлос (Антонио, 46), Соломон (Тете, 46), Мораес (Фернанду, 78) .
- 18 февраля донецкий "Шахтер" победил "Маккаби Тель-Авив" со счетом 2:0.
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