СБУ приглашает моих соседей на допрос в ГБР, - Лерос
Об этом нардеп Гео Лерос заявил с трибуны Верховной Рады, передает Еспресо.TV .
"В начале этой недели некоторые неизвестные люди раскинули по квартирам моих соседей какие-то листовки, компрометирующие от моего имени меня. А вчера сотрудник Службы безопасности Украины начал звонить моим соседям и - внимание - приглашать их на допрос в ГБР", - заявил Гео Лерос.
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Нардеп отметил, что перезвонил с телефонов соседей по номерам СБУ и ГБР и записал их и вскоре обнародует.
"Хочу обратиться к господину Ермака и сказать, что за это политическое преследование он будет отвечать персонально. И это все лежит исключительно на Зеленскому", - добавил Лерос.
- Напомним, 29 января Офис генерального прокурора открыл два уголовных производства по опубликованным нардепом Гео Лерос аудиозаписями с голосами вероятно народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко и Денис Комарницкий.
- Лерос обнародовал куски записей разговоров, которые, по его утверждению, указывают на то, что президент Зеленский и председатель его офиса Андрей Ермак покрывают коррупционные действия бывшего сопредседателя фракции "Блока Леонида Черновецкого" в Киевсовете Дениса Комарницкого.
- 2 февраля нардеп Лерос заявлял, что к его родителям наведывалась полиция .
- 25 февраля Лерос разоблачил человека, который следил за ним. У мужчины было просрочено удостоверение спивробтника Службы безопасности.
- Служба безопасности Украины заявила, что непричастна к слежке за Лерос
- Полиция открыла производство по статье 182 (нарушение неприкосновенности частной жизни) через факт слежки за нардепом Гео Леросом
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