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СБУ приглашает моих соседей на допрос в ГБР, - Лерос


фото: dialog.ua
По словам нардепа Гео Лерос, после вызовов своих соседей на допрос он позвонил с их телефонов в СБУ и ГБР, записал разговоры и вскоре обнародует их

Об этом нардеп Гео Лерос заявил с трибуны Верховной Рады, передает Еспресо.TV .

"В начале этой недели некоторые неизвестные люди раскинули по квартирам моих соседей какие-то листовки, компрометирующие от моего имени меня. А вчера сотрудник Службы безопасности Украины начал звонить моим соседям и - внимание - приглашать их на допрос в ГБР", - заявил Гео Лерос.

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Нардеп отметил, что перезвонил с телефонов соседей по номерам СБУ и ГБР и записал их и вскоре обнародует.

"Хочу обратиться к господину Ермака и сказать, что за это политическое преследование он будет отвечать персонально. И это все лежит исключительно на Зеленскому", - добавил Лерос.

  • Напомним, 29 января Офис генерального прокурора открыл два уголовных производства по опубликованным нардепом Гео Лерос аудиозаписями с голосами вероятно народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко и Денис Комарницкий.
  • Лерос обнародовал куски записей разговоров, которые, по его утверждению, указывают на то, что президент Зеленский и председатель его офиса Андрей Ермак покрывают коррупционные действия бывшего сопредседателя фракции "Блока Леонида Черновецкого" в Киевсовете Дениса Комарницкого.
  • 2 февраля нардеп Лерос заявлял, что к его родителям наведывалась полиция .
  • 25 февраля Лерос разоблачил человека, который следил за ним. У мужчины было просрочено удостоверение спивробтника Службы безопасности.
  • Служба безопасности Украины заявила, что непричастна к слежке за Лерос
  • Полиция открыла производство по статье 182 (нарушение неприкосновенности частной жизни) через факт слежки за нардепом Гео Леросом

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