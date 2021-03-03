"Когда дадите подозрение Ермаку за срыв операции по" вагнеровцам? ": Лерос в Раде спросил и. о. директора ГБР
Нардеп Гео Лерос спросил и. о. председателя ГБР Алексея Сухачова во время его отчета перед Верховной Радой, передает Еспресо.TV .
"Алексей Александрович, во-первых, это отчет - полное дерьмо !. Во-вторых, у меня к вам вопрос: когда вы начнете допрашивать депутатов-коррупционеров из правящей фракции. Это первый вопрос. Или вы допрашиваете исключительно депутатов оппозиции? Второй вопрос: когда вручите подозрение Андрею Борисовичу Ермаку за срыв спецоперации по "вагнеровцам"? Когда это будет? Назовите дату! И третье, хочу вам напомнить как закончил господин Труба - по политически мотивированные дела. Так же закончите и вы, когда из Офиса президента звонит вам господин Татаров и господин Ермак и раздают указания, кого вызывать на допрос, а кого нет! " - заявил Лерос.
И.о. директора ГБР не ответил на ни один поставленный вопрос. Он посоветовал Леросу обратиться к нему позже.
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