"Когда дадите подозрение Ермаку за срыв операции по" вагнеровцам? ": Лерос в Раде спросил и. о. директора ГБР

3 марта, 2021, 12:14

И. о. председателя ГБР Алексей Сухачев не стал отвечать ни на один вопрос народного депутата Гео Лероса

Нардеп Гео Лерос спросил и. о. председателя ГБР Алексея Сухачова во время его отчета перед Верховной Радой, передает Еспресо.TV .

"Алексей Александрович, во-первых, это отчет - полное дерьмо !. Во-вторых, у меня к вам вопрос: когда вы начнете допрашивать депутатов-коррупционеров из правящей фракции. Это первый вопрос. Или вы допрашиваете исключительно депутатов оппозиции? Второй вопрос: когда вручите подозрение Андрею Борисовичу Ермаку за срыв спецоперации по "вагнеровцам"? Когда это будет? Назовите дату! И третье, хочу вам напомнить как закончил господин Труба - по политически мотивированные дела. Так же закончите и вы, когда из Офиса президента звонит вам господин Татаров и господин Ермак и раздают указания, кого вызывать на допрос, а кого нет! " - заявил Лерос.

И.о. директора ГБР не ответил на ни один поставленный вопрос. Он посоветовал Леросу обратиться к нему позже.

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