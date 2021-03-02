Полиция взялась расследовать слежку за нардепом Леросом, - адвокаты
Об этом говорится в сообщении юридической компании Миллер в Facebook.
"Полиция открыла уголовное производство по факту нарушения неприкосновенности частной жизни народного депутата Украины Гео Лероса. 25 февраля, около 21:00, наш клиент, обнаружил человека, который незаконно осуществлял слежку за ним. Неизвестного мужчину задержали на месте и вызвали полицию", - рассказали адвокаты.
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"Задержанный имел при себе копию удостоверения, выданного на имя подполковника Службы безопасности Украины Золотова Евгения Вячеславовича. Важно отметить, что документ был действительным до 31 декабря 2014 года", - добавили адвокаты.
Компания Миллер в СБУ запрос, чтобы выяснить - работает ли у них Золотов.
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В компании Миллер отметили, что инициировали следственные действия, в частности:
- установление и допрос лиц, проводивших наблюдение совместно с задержанным лицом;
- установление и допрос третьих лиц, которым передавалась информация;
- снятие информации с электронных информационных систем и их исследование;
- получение видеозаписей с камер видеонаблюдения на месте совершения противоправного деяния и по месту жительства Гео Лероса;
- проведение других необходимых действий.
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