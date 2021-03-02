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Полиция взялась расследовать слежку за нардепом Леросом, - адвокаты

Полиция открыла производство по статье 182 (нарушение неприкосновенности частной жизни) из-за факта слежки за нардепом Гео Лерос

Об этом говорится в сообщении юридической компании Миллер в Facebook.

"Полиция открыла уголовное производство по факту нарушения неприкосновенности частной жизни народного депутата Украины Гео Лероса. 25 февраля, около 21:00, наш клиент, обнаружил человека, который незаконно осуществлял слежку за ним. Неизвестного мужчину задержали на месте и вызвали полицию", - рассказали адвокаты.

После обнаружения шпиона на место происшествия к Леросу прибыл адвокат. По приезду следственно-оперативной группы был проведен поверхностный осмотр уличенного наблюдателя. Его авто обыскали. В то же время провели проверку машины самого Гео Лероса.

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В результате на телефоне мужчины нашли фото и видео Лероса и переписку с "неустановленными лицами, которые между собой отчитываются о местонахождении, передвижениях и коммуникации Гео Лероса".

"Задержанный имел при себе копию удостоверения, выданного на имя подполковника Службы безопасности Украины Золотова Евгения Вячеславовича. Важно отметить, что документ был действительным до 31 декабря 2014 года", - добавили адвокаты.

Компания Миллер в СБУ запрос, чтобы выяснить - работает ли у них Золотов.

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"По факту нарушения неприкосновенности частной жизни, выявившегося в незаконном сборе, хранении и использовании конфиденциальной информации, полиция зарегистрировала уголовное производство (ст. 182 УК Украины)", - отметили в компании.

В компании Миллер отметили, что инициировали следственные действия, в частности:

  • установление и допрос лиц, проводивших наблюдение совместно с задержанным лицом;
  • установление и допрос третьих лиц, которым передавалась информация;
  • снятие информации с электронных информационных систем и их исследование;
  • получение видеозаписей с камер видеонаблюдения на месте совершения противоправного деяния и по месту жительства Гео Лероса;
  • проведение других необходимых действий.
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