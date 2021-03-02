Полиция взялась расследовать слежку за нардепом Леросом, - адвокаты

2 марта, 2021, 13:48

Полиция открыла производство по статье 182 (нарушение неприкосновенности частной жизни) из-за факта слежки за нардепом Гео Лерос

Об этом говорится в сообщении юридической компании Миллер в Facebook.

"Полиция открыла уголовное производство по факту нарушения неприкосновенности частной жизни народного депутата Украины Гео Лероса. 25 февраля, около 21:00, наш клиент, обнаружил человека, который незаконно осуществлял слежку за ним. Неизвестного мужчину задержали на месте и вызвали полицию", - рассказали адвокаты.

После обнаружения шпиона на место происшествия к Леросу прибыл адвокат. По приезду следственно-оперативной группы был проведен поверхностный осмотр уличенного наблюдателя. Его авто обыскали. В то же время провели проверку машины самого Гео Лероса. Читайте также: "Зеленский, ты для этого президентом стал? Твое коррумпированное логово х *** во закончит!": Нардеп Лерос заявил о слежке за ним "бригады СБУшников"

В результате на телефоне мужчины нашли фото и видео Лероса и переписку с "неустановленными лицами, которые между собой отчитываются о местонахождении, передвижениях и коммуникации Гео Лероса".

"Задержанный имел при себе копию удостоверения, выданного на имя подполковника Службы безопасности Украины Золотова Евгения Вячеславовича. Важно отметить, что документ был действительным до 31 декабря 2014 года", - добавили адвокаты.

Компания Миллер в СБУ запрос, чтобы выяснить - работает ли у них Золотов. Читайте также: СБУ отреагировала на заявление нардепа Лероса о слежке за ним

"По факту нарушения неприкосновенности частной жизни, выявившегося в незаконном сборе, хранении и использовании конфиденциальной информации, полиция зарегистрировала уголовное производство (ст. 182 УК Украины)", - отметили в компании.