СБУ отреагировала на заявление нардепа Лероса о слежке за ним

26 февраля, 2021, 11:45

Служба безопасности Украины заявила, что не имеет отношения к людям, которые якобы следили за народным депутатом Гео Леросом

Об этом сообщили Укринформу в пресс-службе СБУ.

Лерос опубликовал фото удостоверения СБУ одного из людей, которые за ним следили.

Пресс-служба СБУ сообщает, что Золотов Евгений, который при себе имел просроченное удостоверение, был уволен еще в 2014 году.

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По информации полиции, приехавшие на вызов нардепа, Золотов осуществлял фото- и видеофиксацию народного депутата. При этом он не смог объяснить причину своих действий.

"Подчеркиваем, что нет никаких оснований, чтобы связывать эту ситуацию с деятельностью СБУ", - сказали в пресс-службе.