СБУ отреагировала на заявление нардепа Лероса о слежке за ним
Об этом сообщили Укринформу в пресс-службе СБУ.
Лерос опубликовал фото удостоверения СБУ одного из людей, которые за ним следили.
Пресс-служба СБУ сообщает, что Золотов Евгений, который при себе имел просроченное удостоверение, был уволен еще в 2014 году.
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По информации полиции, приехавшие на вызов нардепа, Золотов осуществлял фото- и видеофиксацию народного депутата. При этом он не смог объяснить причину своих действий.
"Подчеркиваем, что нет никаких оснований, чтобы связывать эту ситуацию с деятельностью СБУ", - сказали в пресс-службе.
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