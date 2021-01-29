"Пленки Лероса": прокуратура открыла дела в отношении нардепа-"слуги" Тищенко и застройщика Комарницкого

29 января, 2021, 10:00

Офис генерального прокурора открыл два уголовных производства после опубликования аудиозаписей вероятно с голосами народного депутата от СН Николая Тищенко и Дениса Комарницкого

Об этом сообщила юридическая компания "Миллер" в Facebook.

В частности, отмечается, что Офис генпрокурора открыл уголовные производства по следующим статьям: "злоупотребление властью или служебным положением"; "Приготовления к хулиганству с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений"

В компании напомнили, что в распоряжение Лерос попали записи разговоров неустановленных лиц, голоса которых похожи на голоса народного депутата Николая Тищенко и бизнесмена Дениса Комарницкого.

"Во время разговора неустановленные лица, в частности, обсуждают свое коррупционное прошлое и подготовки к нападениям на народных депутатов Украины Гео Лероса и Александра Дубинского. Мужчины с голосами, похожими на голоса Тищенко и Комарницкого, обсуждают "теневые схемы" и публичную дискредитацию своих оппонентов. С разговоров следует, что президент Владимир Зеленский и глава Офиса президента Ермак якобы покрывают коррупционные действия Комарницкого в Киеве ", - уточняется в сообщении.

По информации юристов, в разговорах также упоминается проведения обысков у Комарницкого, "связанных с коррупцией вокруг строительства Подольско-Воскресенского моста", и человек с голосом, который, вероятно, принадлежит Комарницкому, благодарит, вероятно, Тищенко за помощь в решении инцидента .

По мнению адвокатов, из разговора можно предположить, что к решению этого вопроса причастны первые лица государства.

"7 октября 2020 года Лерос обнародовал вторую часть видеозаписей. На пленках неустановленные лица обсуждают нападение на Лероса и Дубинского. В частности, в разговоре речь идет о применении такого орудия совершения противоправного деяния, как газовый баллончик, обливания зеленкой, "объятия" и "пробежки в наручниках" с Леросом", - отмечается в сообщении.