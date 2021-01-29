"Пленки Лероса": прокуратура открыла дела в отношении нардепа-"слуги" Тищенко и застройщика Комарницкого
Об этом сообщила юридическая компания "Миллер" в Facebook.
В частности, отмечается, что Офис генпрокурора открыл уголовные производства по следующим статьям: "злоупотребление властью или служебным положением"; "Приготовления к хулиганству с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений"
В компании напомнили, что в распоряжение Лерос попали записи разговоров неустановленных лиц, голоса которых похожи на голоса народного депутата Николая Тищенко и бизнесмена Дениса Комарницкого.
"Во время разговора неустановленные лица, в частности, обсуждают свое коррупционное прошлое и подготовки к нападениям на народных депутатов Украины Гео Лероса и Александра Дубинского. Мужчины с голосами, похожими на голоса Тищенко и Комарницкого, обсуждают "теневые схемы" и публичную дискредитацию своих оппонентов. С разговоров следует, что президент Владимир Зеленский и глава Офиса президента Ермак якобы покрывают коррупционные действия Комарницкого в Киеве ", - уточняется в сообщении.
По информации юристов, в разговорах также упоминается проведения обысков у Комарницкого, "связанных с коррупцией вокруг строительства Подольско-Воскресенского моста", и человек с голосом, который, вероятно, принадлежит Комарницкому, благодарит, вероятно, Тищенко за помощь в решении инцидента .
По мнению адвокатов, из разговора можно предположить, что к решению этого вопроса причастны первые лица государства.
"7 октября 2020 года Лерос обнародовал вторую часть видеозаписей. На пленках неустановленные лица обсуждают нападение на Лероса и Дубинского. В частности, в разговоре речь идет о применении такого орудия совершения противоправного деяния, как газовый баллончик, обливания зеленкой, "объятия" и "пробежки в наручниках" с Леросом", - отмечается в сообщении.
- Лерос обнародовал куски записей разговоров, которые, по его утверждению, указывают на то, что президент Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак покрывают коррупционные действия бывшего соглавы фракции "Блока Леонида Черновецкого" в Киевсовете Дениса Комарницкого.
Читайте также
-
29 декабря, 2020 Миллиарды Нафтогаза - мошенникам: как разделили "газовый пирог"
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-
-
15 января, 2021 Виталий Портников: Россия демонтирует международное право
Читайте также
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-