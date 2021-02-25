"Зеленский, ты для этого президентом стал? Твое коррумпированное логово х***во закончит!": Нардеп Лерос заявил о слежке за ним "бригадой СБУшников"

25 февраля, 2021, 22:34

Народный депутат Гео Лерос заявил, что за ним осуществляют слежку сотрудники СБУ, одного из которых по требованию нардепа задержала полиция

Об этом Лерос написал в Facebook.

При этом депутат обвинил в организации слежки президента Владимира Зеленского

"Зеленский, может расскажешь почему за мной следит бригада СБУшников, ты для этого президентом стал, чтобы превратить Украину в 95 квартал за железным занавесом? Задержан один из "чекистов", ждем с адвокатом оперативную группу, фиксируем и открываем уголовное дело. Твое коррумпированное логово х*рово закончит! Подробности завтра", - написал Лерос.

Нардеп также обнародовал фото изъятых у задержанного документов - водительских прав и удостоверение подполковника СБУ на имя Евгения Вячеславовича Золотова.

Кроме того, Лерос обнародовал якобы материалы слежки - фото, на которых нардеп загружает в багажник машины пакеты из магазинной тележки, и текст, в котором отчитываются о его передвижениях, называя его "Цыган".

Напомним, ранее нардеп Лерос заявлял, что к его родителям наведывалась полиция.

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