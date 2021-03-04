"С удовольствием публично вакцинируюсь", - Шмыгаль

4 марта, 2021, 12:46

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что готов публично провакцинироваться, чтобы показать пример и приблизить Украину к получению "глобального иммунитета"

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил на пресс-конференции по случаю года работы правительства, передает Еспресо.TV .

"Что касается публичной вакцинации ... Конечно, как только будет возможность, когда дойдет моя очередь, я с удовольствием публично провакцинируюсь и приглашаю всех это сделать. Делал это неоднократно, на различных должностях. Буду это делать для того, чтобы показать, что вакцинация - это критическая необходимость национальной безопасности ", - отметил глава правительства.

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Премьер подчеркнул необходимость вакцинации каждого украинца для получения страной "глобального иммунитета".

"Те страны, которые скорее провакцинируются, обычно они скорее получат возможность вернуться к нормальной жизни", - добавил Денис Шмыгаль.

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