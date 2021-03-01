Степанов сделал прививку COVID-вакциной Covishield

1 марта, 2021, 14:14

Министру здравоохранения Максиму Степанову сделали прививки от коронавируса препаратом Covishield

Об этом сообщает 24 канал .

"По-моему, лучше, чем к вакцинации. Спасибо вам большое", - сказал вакцинированный министр.

Перед вакцинацией Степанову поставили ряд вопросов относительно состояния его здоровья. В частности, о последней вакцинации и аллергические реакции.

Далее чиновнику измерили артериальное давление и температуру тела. После такого медицинского осмотра Степанову сделали прививки. Этот процесс на камеру снимали журналисты.

После прививки глава Минздрава 30 минут должен пробыть в соседнем помещении, чтобы проследить за реакцией организма на препарат.

Ранее Степанов заявлял, что он вместе с президентом Владимиром Зеленским будет вакцинироваться препаратом Covishield.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb