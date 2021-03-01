Степанов сделал прививку COVID-вакциной Covishield
1 марта, 2021, 14:14
Министру здравоохранения Максиму Степанову сделали прививки от коронавируса препаратом Covishield
Об этом сообщает 24 канал .
"По-моему, лучше, чем к вакцинации. Спасибо вам большое", - сказал вакцинированный министр.
Перед вакцинацией Степанову поставили ряд вопросов относительно состояния его здоровья. В частности, о последней вакцинации и аллергические реакции.
Далее чиновнику измерили артериальное давление и температуру тела. После такого медицинского осмотра Степанову сделали прививки. Этот процесс на камеру снимали журналисты.
После прививки глава Минздрава 30 минут должен пробыть в соседнем помещении, чтобы проследить за реакцией организма на препарат.
- Ранее Степанов заявлял, что он вместе с президентом Владимиром Зеленским будет вакцинироваться препаратом Covishield.
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