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Степанов сделал прививку COVID-вакциной Covishield


фото: 24tv
Министру здравоохранения Максиму Степанову сделали прививки от коронавируса препаратом Covishield

Об этом сообщает 24 канал .

"По-моему, лучше, чем к вакцинации. Спасибо вам большое", - сказал вакцинированный министр.

Перед вакцинацией Степанову поставили ряд вопросов относительно состояния его здоровья. В частности, о последней вакцинации и аллергические реакции.

Далее чиновнику измерили артериальное давление и температуру тела. После такого медицинского осмотра Степанову сделали прививки. Этот процесс на камеру снимали журналисты.

После прививки глава Минздрава 30 минут должен пробыть в соседнем помещении, чтобы проследить за реакцией организма на препарат.

  • Ранее Степанов заявлял, что он вместе с президентом Владимиром Зеленским будет вакцинироваться препаратом Covishield.

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