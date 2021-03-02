"Чтобы не было лукавства вокруг вакцинации": главный санврач Ляшко привился индийским препаратом от COVID-19
2 марта, 2021, 16:43
2 марта главный санитарный врач страны вакцинировался в больнице бывшего райцентра Киевской области Кагарлыка
Главный санврач страны Виктор Ляшко публично вакцинировался в эфире одного из телеканалов, передает " РБК-Украина ".
Ляшко отметил, что он публично привился от коронавируса, чтобы "не было лукавства" вокруг вакцинации в Украине.
"Мы своим примером показываем, что не привезли что-то другое и не будем завозить для себя что-то другое. Показываю публично, почему нужно вакцинироваться, что вакцина безопасна и эффективна", - сказал он после прививки.
Прививку от коронавируса Ляшко сделал в больнице Кагарлыка, Киевской области.
- Напомним, 2 марта прививку от коронавируса индийской вакциной Covishield сделал также президент Владимир Зеленский
Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти