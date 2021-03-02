"Чтобы не было лукавства вокруг вакцинации": главный санврач Ляшко привился индийским препаратом от COVID-19

2 марта, 2021, 16:43

2 марта главный санитарный врач страны вакцинировался в больнице бывшего райцентра Киевской области Кагарлыка

Главный санврач страны Виктор Ляшко публично вакцинировался в эфире одного из телеканалов, передает " РБК-Украина ".

Ляшко отметил, что он публично привился от коронавируса, чтобы "не было лукавства" вокруг вакцинации в Украине.

"Мы своим примером показываем, что не привезли что-то другое и не будем завозить для себя что-то другое. Показываю публично, почему нужно вакцинироваться, что вакцина безопасна и эффективна", - сказал он после прививки.

Прививку от коронавируса Ляшко сделал в больнице Кагарлыка, Киевской области.

Напомним, 2 марта прививку от коронавируса индийской вакциной Covishield сделал также президент Владимир Зеленский

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