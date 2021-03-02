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Espreso.tvОбщество"Чтобы не было лукавства вокруг вакцинации": главный санврач Ляшко привился индийским препаратом от COVID-19

"Чтобы не было лукавства вокруг вакцинации": главный санврач Ляшко привился индийским препаратом от COVID-19


фото: 24tv
2 марта главный санитарный врач страны вакцинировался в больнице бывшего райцентра Киевской области Кагарлыка

Главный санврач страны Виктор Ляшко публично вакцинировался в эфире одного из телеканалов, передает " РБК-Украина ".

Ляшко отметил, что он публично привился от коронавируса, чтобы "не было лукавства" вокруг вакцинации в Украине.

"Мы своим примером показываем, что не привезли что-то другое и не будем завозить для себя что-то другое. Показываю публично, почему нужно вакцинироваться, что вакцина безопасна и эффективна", - сказал он после прививки.

Прививку от коронавируса Ляшко сделал в больнице Кагарлыка, Киевской области.

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