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Espreso.tvОбществоЗеленский сделал прививку вакциной AstraZeneca

Зеленский сделал прививку вакциной AstraZeneca


фото: twitter/ZelenskyyUa
Президент Владимир Зеленский сделал прививку вакциной AstraZeneca (Covishield)

Об этом он написал в Twitter.

"Вакцинировался против COVID19. Сделал это на передовой с нашими солдатами", - написал президент.

Он добавил, что вакцина позволит "снова жить без ограничений".

Зеленский вакцинировался во время рабочей поездки в зону проведения операции Объединенных сил вакциной Covishield, разработки Oxford/AstraZeneca.

  • Напомним, в Минздраве ожидают китайскую вакцину от коронавируса до 6 марта.

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