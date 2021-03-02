Зеленский сделал прививку вакциной AstraZeneca

2 марта, 2021, 13:09

Об этом он написал в Twitter.

"Вакцинировался против COVID19. Сделал это на передовой с нашими солдатами", - написал президент. Он добавил, что вакцина позволит "снова жить без ограничений".

Зеленский вакцинировался во время рабочей поездки в зону проведения операции Объединенных сил вакциной Covishield, разработки Oxford/AstraZeneca.

Got vaccinated against # COVID19 . Did this on the frontline with our soldiers as Supreme C-in-C. The same Oxford / AstraZeneca (Covishield) from India, which was delivered 1st to & received by millions of people in the world. Vaccine will let us live without restrictions again pic.twitter.com/1diLtuRmqK - Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) March 2, 2021

Напомним, в Минздраве ожидают китайскую вакцину от коронавируса до 6 марта.

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