Минздрав планирует вакцинировать 80% населения к концу 2021 года
3 марта, 2021, 10:40
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Минздрав планирует вакцинировать 80% населения до конца этого года
Об этом он сказал на брифинге с главой ВОЗ в Украине Ярно Хабихт и президентом Евросовета Шарлем Мишелем, передает " РБК-Украина ".
"Поддержка, которую мы имеем, она вдохновляет и к концу этого года как минимум 80% нашего населения мы охватывают прививкой", - сообщил он.
Отметим, пока в Украине за неделю вакцинировали от коронавируса 6888 человек. За минувшие сутки привили 1983 человека.
Ляшко поблагодарил международных партнеров за поддержку Украины в борьбе с COVID.
- Напомним, Минздрав планирует вакцинировать от коронавируса всех медиков в Украине.
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