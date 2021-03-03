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Минздрав планирует вакцинировать 80% населения к концу 2021 года


фото: reuters
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Минздрав планирует вакцинировать 80% населения до конца этого года

Об этом он сказал на брифинге с главой ВОЗ в Украине Ярно Хабихт и президентом Евросовета Шарлем Мишелем, передает " РБК-Украина ".

"Поддержка, которую мы имеем, она вдохновляет и к концу этого года как минимум 80% нашего населения мы охватывают прививкой", - сообщил он.

Отметим, пока в Украине за неделю вакцинировали от коронавируса 6888 человек. За минувшие сутки привили 1983 человека.

Ляшко поблагодарил международных партнеров за поддержку Украины в борьбе с COVID.

  • Напомним, Минздрав планирует вакцинировать от коронавируса всех медиков в Украине.

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