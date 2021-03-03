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Espreso.tvОбществоВерховный суд оставил без рассмотрения иск по указу Зеленского об отстранении Тупицкого, предоставив время на устранение недостатков

Верховный суд оставил без рассмотрения иск по указу Зеленского об отстранении Тупицкого, предоставив время на устранение недостатков


фото: reuters
Кассационный суд в составе ВС оставил без движения иск, в котором во второй раз оспаривают указ президента Владимира Зеленского об отстранении от должности главы Конституционного Суда Александра Тупицкого

Об этом сообщает пресс-служба суда .

В постановлении указано, что для обращения в делах такого типа устанавливается месячный срок для рассмотрения.

Истец обратился в суд 26 февраля, но срок обжалования указа закончился 29 января.

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Суд постановил оставить иск без движения и предоставить истцу 10 дней для устранения недостатков путем заявления о восстановлении срока обжалования и доказательств уважительности причин его пропуска.

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