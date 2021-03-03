Верховный суд оставил без рассмотрения иск по указу Зеленского об отстранении Тупицкого, предоставив время на устранение недостатков
3 марта, 2021, 16:54
Кассационный суд в составе ВС оставил без движения иск, в котором во второй раз оспаривают указ президента Владимира Зеленского об отстранении от должности главы Конституционного Суда Александра Тупицкого
Об этом сообщает пресс-служба суда .
В постановлении указано, что для обращения в делах такого типа устанавливается месячный срок для рассмотрения.
Истец обратился в суд 26 февраля, но срок обжалования указа закончился 29 января.
Читайте также: Верховный суд отказался возбуждать дело об отстранении главы КСУ Тупицкого от должности
Суд постановил оставить иск без движения и предоставить истцу 10 дней для устранения недостатков путем заявления о восстановлении срока обжалования и доказательств уважительности причин его пропуска.
- 29 декабря после заседания СНБО президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Александра Тупицкого с должности судьи на 2 месяца.
- 22 февраля Зеленский заявил, что КСУ возобновит работу, если удастся "избавиться" от его главы Александра Тупицкого
-
26 февраля президент Владимир Зеленский указом продлжил отстранение Александра Тупицкого от исполнения обязанностей председателя Конституционного суда.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти