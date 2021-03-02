 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоСуд разрешил задержать Шария

Суд разрешил задержать Шария


фото: fb
Печерский районный суд Киева разрешил задержать блогера Анатолия Шария, который подозревается в государственной измене

Об этом свидетельствует карточка Шария на саайти МВД.

Разрешение на задержание правоохранительные органы получили с целью доставки подозреваемого на заседание суда для избрания ему меры пресечения.

null

  • Напомним, 16 февраля Служба безопасности Украины объявила подозрение блогеру Анатолию Шарию по двум статьям Уголовного кодекса - "Государственная измена" и "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам" и вызвала его на допрос 22 февраля. В тот же день СБУ провела следственные действия с Виктором Шарием, на которого зарегистрирована "Партия Шария".
  • 17 февраля Анатолий Шарий сообщил, что СБУ направила повестку не по адресу его проживания в Украине, а потому повестку нельзя считать врученной.
  • 25 февраля подозреваемый в государственной измене Анатолий Шарий не явился в СБУ на допрос, поэтому его объявили в государственный розыск .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 марта, 2021 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать