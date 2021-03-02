Суд разрешил задержать Шария

2 марта, 2021, 12:47

Печерский районный суд Киева разрешил задержать блогера Анатолия Шария, который подозревается в государственной измене

Об этом свидетельствует карточка Шария на саайти МВД.

Разрешение на задержание правоохранительные органы получили с целью доставки подозреваемого на заседание суда для избрания ему меры пресечения.

Напомним, 16 февраля Служба безопасности Украины объявила подозрение блогеру Анатолию Шарию по двум статьям Уголовного кодекса - "Государственная измена" и "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам" и вызвала его на допрос 22 февраля. В тот же день СБУ провела следственные действия с Виктором Шарием, на которого зарегистрирована "Партия Шария".

17 февраля Анатолий Шарий сообщил, что СБУ направила повестку не по адресу его проживания в Украине, а потому повестку нельзя считать врученной.

25 февраля подозреваемый в государственной измене Анатолий Шарий не явился в СБУ на допрос, поэтому его объявили в государственный розыск .

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