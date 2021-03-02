Суд разрешил задержать Шария
2 марта, 2021, 12:47
Печерский районный суд Киева разрешил задержать блогера Анатолия Шария, который подозревается в государственной измене
Об этом свидетельствует карточка Шария на саайти МВД.
Разрешение на задержание правоохранительные органы получили с целью доставки подозреваемого на заседание суда для избрания ему меры пресечения.
- Напомним, 16 февраля Служба безопасности Украины объявила подозрение блогеру Анатолию Шарию по двум статьям Уголовного кодекса - "Государственная измена" и "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам" и вызвала его на допрос 22 февраля. В тот же день СБУ провела следственные действия с Виктором Шарием, на которого зарегистрирована "Партия Шария".
- 17 февраля Анатолий Шарий сообщил, что СБУ направила повестку не по адресу его проживания в Украине, а потому повестку нельзя считать врученной.
- 25 февраля подозреваемый в государственной измене Анатолий Шарий не явился в СБУ на допрос, поэтому его объявили в государственный розыск .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти