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Espreso.tvОбществоШарий утверждает, что не получил повестки о госизмене от СБУ

Шарий утверждает, что не получил повестки о госизмене от СБУ


фото: fb
Анатолий Шарий заявил, что СБУ направила повестку не по адресу его проживания в Украине, а поэтому повестку нельзя считать врученной

Об этом Анатолий Шарий написал в Facebook.

Он утверждает, что никогда не жил по адресу, указанному в повестке, которую обнародовали в Службе безопасности - ул. Вадима Гетьмана 43 А.

Журналисты УП проверили реестр прав на недвижимое имущество и установили, что Шарий действительно не проживает по указанному адресу. СБУ неправильно указал номер дома - 43 А вместо 46 А.

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