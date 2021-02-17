Шарий утверждает, что не получил повестки о госизмене от СБУ
17 февраля, 2021, 15:16
Анатолий Шарий заявил, что СБУ направила повестку не по адресу его проживания в Украине, а поэтому повестку нельзя считать врученной
Об этом Анатолий Шарий написал в Facebook.
Он утверждает, что никогда не жил по адресу, указанному в повестке, которую обнародовали в Службе безопасности - ул. Вадима Гетьмана 43 А.
Журналисты УП проверили реестр прав на недвижимое имущество и установили, что Шарий действительно не проживает по указанному адресу. СБУ неправильно указал номер дома - 43 А вместо 46 А.
- Напомним, 16 февраля СБУ объявило подозрение в госизмене блогеру и номинальном лидеру одноименной партии Анатолию Шарию.
- Шарий прокомментировал объявление ему подозрения со стороны СБУ.
- Шария вызвали на допрос в Службу безопасности Украины 22 февраля.
- В тот же день СБУ провела следственные действия с Виктором Шарием, на которого формально зарегистрирована "Партия Шария"
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