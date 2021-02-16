Иначе розыск: Шария вызвали на допрос в СБУ на 22 февраля

16 февраля, 2021, 18:11

Блогера и политика Анатолия Шария, который подозревается в госизмене, вызывают на допрос в Службу безопасности Украины 22 февраля

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в комментарии УП .

"Повесткой Шарий вызван на допрос, который должен состояться 22 февраля. Решение об объявлении Анатолия Шария в розыск будет принято в случае его неявки на допрос", - говорится в сообщении.

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