Иначе розыск: Шария вызвали на допрос в СБУ на 22 февраля
16 февраля, 2021, 18:11
Блогера и политика Анатолия Шария, который подозревается в госизмене, вызывают на допрос в Службу безопасности Украины 22 февраля
Об этом сообщила пресс-служба СБУ в комментарии УП .
"Повесткой Шарий вызван на допрос, который должен состояться 22 февраля. Решение об объявлении Анатолия Шария в розыск будет принято в случае его неявки на допрос", - говорится в сообщении.
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- Блогер и политик Анатолий Шарий прокомментировал объявление ему подозрения со стороны СБУ.
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