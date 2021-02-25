СБУ объявила Шария в государственный розыск

25 февраля, 2021, 13:03

25 февраля подозреваемый в государственной измене Анатолий Шарий не явился в СБУ на допрос, поэтому он объявлен в государственный розыск

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что пропагандист Анатолий Шарий не явился в СБУ для участия в допросе в качестве подозреваемого 25 февраля. Он объявлен в государственный розыск.

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"Следователи СБУ ознакомили адвоката Анатолия Шария В.Рыбина с материалами производства, которые служили для сообщения о подозрении его подзащитному. В.Рыбину также вручено ходатайство об избрании меры пресечения А. Шария, которое далее будет направлено в суд", - говорится в сообщении.

Напомним, 16 февраля Служба безопасности Украины объявила подозрение блогеру Анатолию Шарию по двум статьям Уголовного кодекса - "Государственная измена" и "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам" и вызвала его на допрос 22 февраля. В тот же день СБУ провела следственные действия с Виктором слое, на которого зарегистрирована "Партия Шария".

17 февраля Анатолий Шарий сообщил , что СБУ направила повестку не по адресу его проживания в Украине, а затем повестка нельзя считать врученной.

22 февраля Шарий не пришел ДГО СБУ на допрос в качестве подозреваемого.

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