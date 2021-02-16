СБУ объявила подозрение Шарию в государственной измене

16 февраля, 2021, 15:27

Служба безопасности Украины объявила подозрение блогеру Анатолию Шарию по двум статьям Уголовного кодекса

Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.

Подозрение объявлено по статьям - "Государственная измена" и "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам",

"По мнению следователей, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что Шарий действовал по заказу иностранных структур", - говорится в повидоменни.

Относительно второй статьи, то речь идет о разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, унижении национальной чести и достоинства.

СБУ заявила, что экспертные исследования установили, что в выступлениях Шария имеются факты его подрывной деятельности против Украины.

"Начиная с 2012 года через социальные сети, электронные СМИ и российские телевизионные каналы он способствовал государственным и неправительственным структурам РФ в проведении специальных информационных операций. В частности, пропагандист занимался дискредитацией государственной политики Украины, умышленно и целенаправленно распространял манипулятивную, искаженную информацию о правительственных инициативах и событиях на Востоке страны ", - заявили в спецслужбе.



По мнению следователей, целью было - обострение и дестабилизация общественно-политической ситуации, разжигание межэтнических и межконфессиональных конфликтов.

"Такие противоправные действия Шария активно использовали российские СМИ", - подытожили в СБУ.