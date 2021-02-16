СБУ проводит следственные действия с Виктором Шарием, на которого зарегистрирована "Партия Шария"

16 февраля, 2021, 21:17

Служба безопасности Украины проводит действия с Виктором Шарием, на которого формально зарегистрирована "Партия Шария"

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в комментарии Радио Свобода .

"СБУ проводит следственные действия с Виктором Шарием, но о задержании речь не идет. Сейчас сотрудники проверяют его причастность к противоправной деятельности Анатолия Шария", - пояснили в СБУ.

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Там добавили, что Виктор - человек, на которого формально зарегистрирована политсила. Он не является ни ее руководителем, ни учредителем, ни членом.

Напомним, 16 февраля СБУ объявило подозрение в госизмене блогеру и номинальному лидеру одноименной партии Анатолию Шарию.

Шарий прокомментировал объявление ему подозрения со стороны СБУ.

Шария вызывают на допрос в Службу безопасности Украины 22 февраля.