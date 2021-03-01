Житомирскую область внесли в "красную" зону карантина
Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram .
Соответствующее решения 1 марта приняла государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).
"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 3 марта 2021" красный "уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Житомирской области и применить на территории Житомирской области ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотрены для" красный "уровень эпидемической опасности", - подчеркнул он.
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Следовательно, на территории будет запрещена работа кафе, ресторанов, ТРЦ, кинотеатров, рынков. Также не допускается проведение массовых мероприятий и посещение образовательных учреждений.
- Напомним, с 22 февраля в Ивано-Франковской области начал действовать жесткий карантин из-за всплеска заражений коронавируса.
- С 26 февраля в Ивано-Франковской области установлено КПП на въездах в регион, а также будет запрещено посадку и высадку пассажиров на регулярные и нерегулярные рейсы межобластного сообщения.
- Также Укрзализныця остановила продажу билетов в Франковской области.
- Впоследствии, в "красной" зоны попала и Черновицкая область.
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