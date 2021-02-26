С Ивано-Франковщиной и Буковиной в "красной": МЗ обновило карантинные зоны
Об этом свидетельствуют данные МЗ.
Поэтому в "красную" зону поместили Ивано-Франковскую и Черновицкую области.
В свою очередь в "оранжевую" зону поместили восемь регионов: Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Луганская и Тернопольская области.
Все остальные регионы находятся в "желтой" - Киев, Волынская, Днепропетровская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.
По состоянию на 26 февраля в Украине показатель госпитализаций превышен в пяти областях - Ивано-Франковской (138 на 100 тыс. населения при норме 60), Винницкой (93,1), Черновицкой (86,1), Закарпатской (82,9) и Житомирской (62,8) областях.
- Со среды, 24 февраля, в Украине начал действовать адаптивный карантин с делением на "цветные" карантинные зоны.
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