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Espreso.tvОбществоКрасная зона: с 26 февраля Укрзализныця останавливает продажу билетов во Франковщину

Красная зона: с 26 февраля Укрзализныця останавливает продажу билетов во Франковщину


фото: reuters
Вернуть билеты в кассах Укрзализныци можно будет в течение 30 дней

Об этом сообщила пресс-служба "УЗ"

"Реагируя на эпидемиологическую ситуацию, Укрзализныця с 00 ч. 00 мин. 26 февраля в 12 марта 2021 года приостанавливает продажу билетов в направлении населенных пунктов Ивано-Франковщины и обратно", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что для пассажиров, которые приобрели билеты раньше, Укрзализныця вместе с Мининфраструктуры
разрабатывает механизм, который позволит пассажирам безопасно добраться до мест назначения.

"Пассажиры, которые из-за карантинных обстоятельств будут вынуждены изменить свои планы, смогут удобно и безопасно вернуть билеты в любой железнодорожной кассе страны, при этом им будет возмещена полная стоимость билета", - добавили в "УЗ".

  • Напомним, с 22 февраля в Ивано-Франковской области начал действовать жесткий карантин из-за всплеска заражений коронавирусом.
  • С 26 февраля в Ивано-Франковской области будет установлено КПП на въездах в регион, а также будет запрещена посадку и высадку пассажиров на регулярные и нерегулярные рейсы межобластного сообщения

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