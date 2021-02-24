Красная зона: с 26 февраля Укрзализныця останавливает продажу билетов во Франковщину

Об этом сообщила пресс-служба "УЗ"

"Реагируя на эпидемиологическую ситуацию, Укрзализныця с 00 ч. 00 мин. 26 февраля в 12 марта 2021 года приостанавливает продажу билетов в направлении населенных пунктов Ивано-Франковщины и обратно", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что для пассажиров, которые приобрели билеты раньше, Укрзализныця вместе с Мининфраструктуры

разрабатывает механизм, который позволит пассажирам безопасно добраться до мест назначения.

"Пассажиры, которые из-за карантинных обстоятельств будут вынуждены изменить свои планы, смогут удобно и безопасно вернуть билеты в любой железнодорожной кассе страны, при этом им будет возмещена полная стоимость билета", - добавили в "УЗ".