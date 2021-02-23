На Ивано-Франковщине жесткий карантин введут с 26 февраля
Соответствующее решение приняли на заседании государственной комиссии ТЭБ и ЧС 23 февраля, передает Правительственный портал .
"Государственная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение ввести с 00 часов 00 минут 26 февраля красный уровень эпидемической опасности с теми ограничениями, которые предусматриваются действующим постановлением №1236", - говорится в сообщении.
Дополнительно к этим ограничениям будет запрещена посадка и высадка пассажиров на регулярные и нерегулярные рейсы межобластного сообщения железнодорожным, авиационным и автомобильным транспортом в населенные пункты Ивано-Франковской области и из них.
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Также на Ивано-Франковщине будут установлены контрольно-пропускные пункты на въездах-выездах на территорию области и обеспечено привлечение медицинских работников для проведения температурного скрининга, опроса лиц о наличии у них респираторных симптомов, дежурство бригады экстренной медицинской помощи, работников национальной полиции и государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
- Напомним, с 22 февраля в Ивано-Франковской области начал действовать жесткий карантин из-за всплеска заражений коронавирусом.
- Также было анонсировано, что 23 февраля на заседание государственной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций относительно ситуации с коронавирусом на Ивано-Франковщине планируют ввести дополнительные ограничения карантина в области, кроме тех, что уже есть.
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