За сутки от коронавируса умерли 68 украинцев
В частности, заболели 258 детей и 93 медработники, сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 1779 человек;
- летальных исходов - 68;
- выздоровели - 1701 человек;
- осуществлено тестирований за сутки - 23 066 (в том числе методом ПЦР - 15394, методом ИФА - 2621, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 5051).
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 1352134 лица;
- выздоровели - 1171724 лица;
- летальных исходов - 26 050
- проведения ПЦР-тестов - 6921573.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (598), Ивано-Франковской (526), Житомирской (466), Черновицкой (335) и Львовской (315) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев - 156 случаев;
Винницкая область - 598 случаев;
Волынская область - 65 случаев;
Днепропетровская область - 165 случаев;
Донецкая область - 54 случая;
Житомирская область - 466 случаев;
Закарпатская область - 242 случая;
Запорожская область - 83 случая;
Ивано-Франковская область - 526 случаев;
Киевская область - 208 случаев;
Кировоградская область - 3 случая;
Луганская область - 10 случаев;
Львовская область - 315 случаев;
Николаевская область - 190 случаев;
Одесская область - 207 случаев;
Полтавская область - 97 случаев;
Ровенская область - 58 случаев;
Сумская область - 120 случаев;
Тернопольская область - 178 случаев;
Харьковская область - 69 случаев;
Херсонская область - 20 случаев;
Хмельницкая область - 32 случая;
Черкасская область - 67 случаев;
Черновицкая область - 335 случаев;
Черниговская область - 21 случай.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
4285 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 01 марта 2021 года. В частности,...Опубликовано Максим Степанов Воскресенье, 28 февраля 2021
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти