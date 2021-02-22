На Прикарпатье из-за коронавируса установили 16 КПП и ввели жесткий карантин: список ограничений
22 февраля, 2021, 09:38
С 22 февраля в Ивано-Франковской области действует жесткий карантин из-за всплеска заражений коронавируса
Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в видеообращении на Facebook.
Ограничения будут действовать до 28 февраля.
В настоящее время запрещены:
- работа общепита (только на вынос)
- работа развлекательных, культурниих и спортивных учреждений;
- проведения религиозных мероприятий;
- школьники 5-11 классов и студенты обучаются дистанционно.
В области установили 16 контрольно-пропускных пунктов для осуществления особого порядка въезда и выезда из отдельных населенных пунктов.
5 КПП будут работать круглосуточно:
- Ивано-Франковск (автодорога Н-10, Калужское шоссе)
- Ивано-Франковск (автодорога Н-09, ул. Галицкая)
- с. Черниев (автодорога Т0906)
- с. Делятин, Надворнянский район (автодорога Н-09);
- с. Яблуница, Надвирнянский район (автодорога Н-09)
Еще 11 работают с 6:00 до 21:00:
- с. Драгомирчаны (автодорога Н-09);
- Ивано-Франковск (автодорога Н-18, ул. Тисменицкая)
- с. Отыня, Коломыйский район (автодорога Н-10);
- с. Иванивцы, Коломыйский район (автодорога Т-0905)
- с. Мишин, Коломыйский район (автодорога Р-24);
- с. Турка, Коломыйский район (автодорога местного значения);
- с. Корнич, Коломыйский район (автодорога Н-10);
- с. Гвоздец, Коломыйский район (автодорога Р-24);
- с. Грохолин лес, Надвирнянский район (автодорога Н-09);
- с. Цуцилов, Надвирнянский район (автодорога Т-0906)
- пгт Ворохта, Надвирнянский район (автодорога Р-24)
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