На Прикарпатье из-за коронавируса установили 16 КПП и ввели жесткий карантин: список ограничений

22 февраля, 2021, 09:38

С 22 февраля в Ивано-Франковской области действует жесткий карантин из-за всплеска заражений коронавируса

Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в видеообращении на Facebook.

Ограничения будут действовать до 28 февраля.

В настоящее время запрещены:

работа общепита (только на вынос)

работа развлекательных, культурниих и спортивных учреждений;

проведения религиозных мероприятий;

школьники 5-11 классов и студенты обучаются дистанционно.

В области установили 16 контрольно-пропускных пунктов для осуществления особого порядка въезда и выезда из отдельных населенных пунктов.

5 КПП будут работать круглосуточно:

Ивано-Франковск (автодорога Н-10, Калужское шоссе)

Ивано-Франковск (автодорога Н-09, ул. Галицкая)

с. Черниев (автодорога Т0906)

с. Делятин, Надворнянский район (автодорога Н-09);

с. Яблуница, Надвирнянский район (автодорога Н-09)

Еще 11 работают с 6:00 до 21:00: