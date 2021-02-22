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Espreso.tvОбществоНа Прикарпатье из-за коронавируса установили 16 КПП и ввели жесткий карантин: список ограничений

На Прикарпатье из-за коронавируса установили 16 КПП и ввели жесткий карантин: список ограничений

С 22 февраля в Ивано-Франковской области действует жесткий карантин из-за всплеска заражений коронавируса

Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в видеообращении на Facebook.

Ограничения будут действовать до 28 февраля.

В настоящее время запрещены:

  • работа общепита (только на вынос)
  • работа развлекательных, культурниих и спортивных учреждений;
  • проведения религиозных мероприятий;
  • школьники 5-11 классов и студенты обучаются дистанционно.

В области установили 16 контрольно-пропускных пунктов для осуществления особого порядка въезда и выезда из отдельных населенных пунктов.

5 КПП будут работать круглосуточно:

  • Ивано-Франковск (автодорога Н-10, Калужское шоссе)
  • Ивано-Франковск (автодорога Н-09, ул. Галицкая)
  • с. Черниев (автодорога Т0906)
  • с. Делятин, Надворнянский район (автодорога Н-09);
  • с. Яблуница, Надвирнянский район (автодорога Н-09)

Еще 11 работают с 6:00 до 21:00:

  • с. Драгомирчаны (автодорога Н-09);
  • Ивано-Франковск (автодорога Н-18, ул. Тисменицкая)
  • с. Отыня, Коломыйский район (автодорога Н-10);
  • с. Иванивцы, Коломыйский район (автодорога Т-0905)
  • с. Мишин, Коломыйский район (автодорога Р-24);
  • с. Турка, Коломыйский район (автодорога местного значения);
  • с. Корнич, Коломыйский район (автодорога Н-10);
  • с. Гвоздец, Коломыйский район (автодорога Р-24);
  • с. Грохолин лес, Надвирнянский район (автодорога Н-09);
  • с. Цуцилов, Надвирнянский район (автодорога Т-0906)
  • пгт Ворохта, Надвирнянский район (автодорога Р-24)
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