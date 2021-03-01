"Красная" зона карантина Черновицкая ОГА просит Укрзализныцю не останавливать сообщение
1 марта, 2021, 19:42
Черновицкая областная государственная администрация просит Укрзализныцю не останавливать железнодорожное сообщение с областью из-за введения "красной" зоны карантина
Об этом сообщает пресс-служба ОГА.
"Чтобы не прерывать железнодорожное сообщение Буковины, которая сейчас относится к "красной зоны" карантина, с другими регионами, областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обратилась к Укрзализныце", - говорится в сообщении.
В режиме спецперевозок комиссия просит организовать движение поездов, курсирующих из Черновцов в другие города Украины.
- Напомним, с 22 февраля в Ивано-Франковской области начал действовать жесткий карантин из-за всплеска заражений коронавирусом.
- С 26 февраля в Ивано-Франковской области установлены КПП на въездах в регион, а также будет запрещена посадка и высадка пассажиров на регулярные и нерегулярные рейсы межобластного сообщения. Также Укрзализныця остановила продажу билетов в Франковской области.
- Впоследствии, в "красную" зону попала и Черновицкая область.
- Также 1 марта стало известно, что с 3 марта в Житомирской области вступят в силу ограничения "красной" зоны.
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