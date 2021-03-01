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Espreso.tvОбщество"Красная" зона карантина Черновицкая ОГА просит Укрзализныцю не останавливать сообщение

"Красная" зона карантина Черновицкая ОГА просит Укрзализныцю не останавливать сообщение

Черновицкая областная государственная администрация просит Укрзализныцю не останавливать железнодорожное сообщение с областью из-за введения "красной" зоны карантина

Об этом сообщает пресс-служба ОГА.

"Чтобы не прерывать железнодорожное сообщение Буковины, которая сейчас относится к "красной зоны" карантина, с другими регионами, областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обратилась к Укрзализныце", - говорится в сообщении.

В режиме спецперевозок комиссия просит организовать движение поездов, курсирующих из Черновцов в другие города Украины.

  • Напомним, с 22 февраля в Ивано-Франковской области начал действовать жесткий карантин из-за всплеска заражений коронавирусом.
  • С 26 февраля в Ивано-Франковской области установлены КПП на въездах в регион, а также будет запрещена посадка и высадка пассажиров на регулярные и нерегулярные рейсы межобластного сообщения. Также Укрзализныця остановила продажу билетов в Франковской области.
  • Впоследствии, в "красную" зону попала и Черновицкая область.
  • Также 1 марта стало известно, что с 3 марта в Житомирской области вступят в силу ограничения "красной" зоны.

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