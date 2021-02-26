Маркевич спрогнозировал судьбу "Динамо" и "Шахтера" в Лиге Европы

26 февраля, 2021, 17:15

Глава комитета национальных команд УАФ Мирон Маркевич надеется, что хотя бы одна украинская команда продолжит выступления в четвертьфинале Лиги Европы

Об этом сообщает 1927.kiev.ua .

По словам Мирона Маркевича, и "Шахтер", и "Динамо" получили непростых соперников.

"Украинские команды получили непростых соперников. Обе хорошие команды. Будет непросто. В паре " Рома " - " Шахтер " однозначного фаворита нет, это равные соперники. " Вильярреал " - " Динамо " - здесь немного сильнее испанцы, но футбол такая вещь, что более сильные не всегда выигрывают. Будем надеяться, что хотя бы одна украинская команда пройдет дальше ", - сказал Маркевич.

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