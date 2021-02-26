Маркевич спрогнозировал судьбу "Динамо" и "Шахтера" в Лиге Европы
26 февраля, 2021, 17:15
Глава комитета национальных команд УАФ Мирон Маркевич надеется, что хотя бы одна украинская команда продолжит выступления в четвертьфинале Лиги Европы
Об этом сообщает 1927.kiev.ua .
По словам Мирона Маркевича, и "Шахтер", и "Динамо" получили непростых соперников.
"Украинские команды получили непростых соперников. Обе хорошие команды. Будет непросто. В паре " Рома " - " Шахтер " однозначного фаворита нет, это равные соперники. " Вильярреал " - " Динамо " - здесь немного сильнее испанцы, но футбол такая вещь, что более сильные не всегда выигрывают. Будем надеяться, что хотя бы одна украинская команда пройдет дальше ", - сказал Маркевич.
- 25 февраля в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" победил "Маккаби" из Тель-Авива.
- В другом матче киевское "Динамо" победило бельгийский "Брюгге" в 1/16 финала Лиги Европы.
- 26 февраля в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы .
- По результатам жеребьевки "Шахтер" сыграет против "Ромы" , а "Динамо" встретится с " Вильярреалом ".
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