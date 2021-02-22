Неявку Шария на допрос можно трактовать как уклонение от следствия, - СБУ

22 февраля, 2021, 12:59

Блогер и политик Анатолий Шарий не явился на допрос в СБУ

Об этом сообщает пресс-служба СБУ .

"22 февраля Анатолий Шарий был вызван для проведения следственных действий с участием подозреваемого, он не появился. Его неявку можно трактовать как уклонение от следствия", - говорится в пресс-релизе.

Также в СБУ сообщили, что адвоката Шария Валентина Рыбина и его подзащитного 25 февраля приглашают для ознакомления с материалами производства.

Напомним, 16 февраля Служба безопасности Украины объявила подозрение блогеру Анатолию Шарию по двум статьям Уголовного кодекса - "Государственная измена" и "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам" и вызвала его на допрос 22 февраля. В тот же день СБУ провела следственные действия с Виктором Шарием, на которого зарегистрирована "Партия Шария".

17 февраля Анатолий Шарий сообщил , что СБУ направила повестку не по адресу его проживания в Украине, а поэтому повестку нельзя считать врученной.