Пидсанкцийний депутат Козак оспаривает указ Зеленского о введении в действие решение СНБО

25 февраля, 2021, 11:11

Об этом сообщила пресс-служба суда.

"24 февраля 2021 года в Кассационный административного суда в составе Верховного Суда поступил иск, которым оспаривается указ президента Украины от 2 февраля 2021 года № 43/2021, а именно приложения № 1, согласно которому применены санкции к истцу Козака", - говорится в сообщении.