 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоПидсанкцийний депутат Козак оспаривает указ Зеленского о введении в действие решение СНБО

Пидсанкцийний депутат Козак оспаривает указ Зеленского о введении в действие решение СНБО


фото: slovoidilo
В Верховный суд поступил иск от нардепа Тараса Козака с требованием отменить указ президента Владимир Зеленский о применении санкций против него

Об этом сообщила пресс-служба суда.

"24 февраля 2021 года в Кассационный административного суда в составе Верховного Суда поступил иск, которым оспаривается указ президента Украины от 2 февраля 2021 года № 43/2021, а именно приложения № 1, согласно которому применены санкции к истцу Козака", - говорится в сообщении.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 февраля, 2021 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать