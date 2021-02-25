Пидсанкцийний депутат Козак оспаривает указ Зеленского о введении в действие решение СНБО
25 февраля, 2021, 11:11
В Верховный суд поступил иск от нардепа Тараса Козака с требованием отменить указ президента Владимир Зеленский о применении санкций против него
Об этом сообщила пресс-служба суда.
"24 февраля 2021 года в Кассационный административного суда в составе Верховного Суда поступил иск, которым оспаривается указ президента Украины от 2 февраля 2021 года № 43/2021, а именно приложения № 1, согласно которому применены санкции к истцу Козака", - говорится в сообщении.
- Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов ZiK, NewsOne и 112 Украину и их формального владельца нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
- 10 февраля Верховный суд отказал в рассмотрении двух исков , в которых требовали приостановить действие указа президента Владимира Зеленского о блокировании 112 Украина, NewsOne и ZIK.
- 11 февраля Верховный суд принял к рассмотрению иск по указу президента Владимира Зеленского о введении санкций против телеканалов 112 Украина, NewsOne, ZIK.
- 15 февраля Верховный суд сообщил, что не рассмотрел иск ZIK - медиа не доказало уплате судебного сбора.
- 17 февраля Верховный суд оставил без рассмотрения иск ООО "Новости 24 часа" (NewsOne) о применении к нему санкций.
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