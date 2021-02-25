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Княжицкий прокомментировал арест Стерненко: "Приговор суда явно незаконный"

Народный депутат Николай Княжицкий убежден - апелляционный суд пересмотрит приговор активисту и блоггеру Сергею Стерненко из-за отсутствия достаточных доказательств по делу

Об этом народный депутат е фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий заявил в Facebook.

"Многие сомневается в невиновности Сергея Стерненко по эпизоду" похищение ", за котором он осужден. В другом деле все яснее: Сергей защищал себя от нападавших и один из них получил смертельное ранение. Здесь невиновность Стерненко очевидна", - отметил депутат.

Княжицкий отметил, что по его просьбе адвокаты рассмотрели доступные материалы дел по приговору Сергею Стерненко за разбой.

"Так вот. Его осудили за разбой с целью похищения 300 грн., хотя факт угона не доказан. Так же как и факт разбоя вообще. Следовательно приговор суда явно незаконен. Убежден, что апелляция его отменит, как и меру пресечения", - подчеркнул народный депутат.

  • Напомним, Сергей Стерненко дали 7 лет и три месяца тюрьмы, а также конфискацию половины имущества по делу о похищении человека в 2015 году. активиста арестовали в зале суда.
  • Стерненко прокомментировал приговора суда , заявив, что на судью давили подозреваемый НАБУ заместитель главы ОПГ Олег Татаров, генпрокурор Ирина Венедиктова и мэр Одессы Геннадий Труханов.
  • По факту столкновений на улице Банковой в Киеве, которые произошли в результате акции протеста из-за приговора активисту Сергею Стерненко, начато уголовное производство .
  • Протестующие на Банковой объявили бессрочную акцию протеста. Они призывают прийти поддержать добровольца ДУК ПС Максима Кривцова, которого вызвали на 9:30 утра 26 февраля по Печерского управления полиции, где проводить следственные действия за акции " Свободу Стерненку " 23 февраля.
  • На 27 февраля активисты объявили новый митинг под Офисом президента из-за приговора Сергею Стерненко

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