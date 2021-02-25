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Espreso.tvОбществоДопрос за акцию "Свободу Стерненко": активисты призывают поддержать добровольца, избитого полицией

Допрос за акцию "Свободу Стерненко": активисты призывают поддержать добровольца, избитого полицией


фото: reuters
Активисты призывают прийти под Печерское управление полиции, где 26 февраля в 9:30 вызвали участника акции на Банковой, добровольца Максима Кривцова для проведения следственных действий

Об этом активисты написали на странице блогера и активиста Сергея Стерненко, арестованы 23 февраля после оглашения приговора в Приморском суде Одем, передает Еспресо.TV .

"Во время акции в поддержку Стерненка в Киеве состоялись задержания активистов. Один из задержанных - Максима Кривцова - уже вызывают 26.02 на 10:00 в Печерское управление полиции для проведения следственных действий. Пока в качестве свидетеля", - говорится в сообщении.

Активисты рассказывают, что Максим Кривцов - поэт, ветеран войны, автор слов песни "Желтый скотч". Он воевал в качестве добровольца в ДУК ПС с осени 2014 по осень 2015 В 2015-2018 гг. Служил старшим пулеметчиком в Бригаде Быстрого Реагирования Национальной гвардии Украины.

"Во время задержания его избивали сотрудники правоохранительных органов. Следователь попытался обвинить Максима в избиении женщины-полицейского, но сама потерпевшая сказала, что человеком, который нанес ей повреждения, был Кривцов", - заявляют органзаторы акцию в поддержку добровольцев.

По следствием событий полиция открыла уголовное производство за сопротивление работнику правоохранительного органа.

 

  • Напомним, Сергей Стерненко дали 7 лет и три месяца тюрьмы, а также конфискацию половины имущества по делу о похищении депутата райсовета от пророссийской партии "Родина" в 2015 году. активиста арестовали в зале суда. Отметим, Стерненка осудили по статье разбой, а не похищение.
  • Стерненко прокомментировал приговора суда , заявив, что на судью давили подозреваемый НАБУ заместитель главы ОПГ Олег Татаров, генпрокурор Ирина Венедиктова и мэр Одессы Геннадий Труханов.
  • После приговора активисты объявили акции протеста по всей Украине. В Киеве граждане протестовали под Офисом президента.
  • По факту столкновений на улице Банковой, начато уголовное производство .
  • Активисты объявили бессрочную акцию протесты из-за приговор Стерненко.

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