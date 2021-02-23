Столкновения на Банковой: протестующие забросали файерами двор ОПУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

23 февраля, 2021, 22:39

Во время акции на Банковой в Киеве в поддержку общественного активиста Сергея Стерненко протестующие начали забрасывать файерами двор ОПУ

Об этом передает Еспресо.TV .

Полиция не пускала протестующих на площадь у Офиса президента. У забора на Банковой происходили столкновения.

Полиция сообщила, что задержаны 17 человек. Также стало известно о двух пострадавших во время акции.

Читайте также: Приговор Стерненко: на Банковой произошли первые столкновения