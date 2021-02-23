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Espreso.tvОбществоСтолкновения на Банковой: протестующие забросали файерами двор ОПУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Столкновения на Банковой: протестующие забросали файерами двор ОПУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Во время акции на Банковой в Киеве в поддержку общественного активиста Сергея Стерненко протестующие начали забрасывать файерами двор ОПУ

Об этом передает Еспресо.TV .

Полиция не пускала протестующих на площадь у Офиса президента. У забора на Банковой происходили столкновения.

Полиция сообщила, что задержаны 17 человек. Также стало известно о двух пострадавших во время акции.

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  • Напомним, Сергей Стерненко дали 7 лет и три месяца тюрьмы, а также конфискацию половины имущества по делу о похищении человека в 2015 году. Активиста арестовали в зале суда.
  • Стерненко прокомментировал приговор суда, заявив, что на судью давили подозреваемый НАБУ заместитель главы ОПУ Олег Татаров, генпрокурор Ирина Венедиктова и мэр Одессы Геннадий Труханов.
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