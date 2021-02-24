В Киеве 25 февраля должна начаться вакцинация против COVID-19
24 февраля, 2021, 18:41
Руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская заявила, что в Киеве 25 февраля начнется вакцинация от коронавируса
Об этом сообщает "РБК-Украина".
"Завтра начинается вакцинация с медработников. Вакцины не развозятся. Их забирает мобильная бригада и привозит туда, где вакцинация", - рассказала она.
Вишневская добавила, что вакцинация будет проходить во временных пунктах.
"В определенной больнице, определенное количество медиков. Бригада забирает определенное количество, вакцинирует и все", - отметила она.
- Черкасская область стала первой, куда доставили вакцину от коронавируса CoviShield.
- Впоследствии, в КГГА заявили о готовности к вакцинации от коронавируса. Столица получила 42 600 доз вакцины.
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Киевская область получила 16 600 вакцин Oxford / AstraZeneca.
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Также в Винницкой области началась вакцинация от COVID-19.
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В Черниговской области первым сделал прививку от коронавируса заведующий отделением областной больницы Игорь Кузин.
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