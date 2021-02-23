Старт вакцинации запланирован на 24 февраля, - Ляшко
Об этом на брифинге сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Еспресо.TV.
По его словам, 500 тыс. доз вакцины уже на складе проходят входной контроль.
После этого ее расфасуют для каждой из областей, 24 февраля 11 автомобилей доставят вакцину на областные склады, также доставят боксы, шприцы и раздаточные материалы - бланки для согласий на прививку и агитационные материалы.
Вакцина уедет одновременно и может быть завтра в областях.
Препарат будет на областных складах.
"Мобильные группы будут брать оттуда вакцину и выезжают в медучреждения, которые борятся с коронавирусом, там прививать медиков, которые лечат больных COVID-19", - сказал Ляшко.
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