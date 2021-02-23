Ляшко назвал регионы, которые первыми получат вакцину от коронавируса
23 февраля, 2021, 15:59
Первыми вакцину от коронавируса 24 февраля должны получить Киев, Киевская область, Чернигов, Черкасская область, Житомир и Винница
Об этом главный санврач Виктор Ляшко заявил во время брифинга 23 февраля, передает Еспресо.TV
"Вакцина уедет одновременно, просто логистические маршруты построены так, что некоторые области получат вакцину в первый день, другие могут получить или поздно вечером, или на следующий день", - отметил он.
Первые регионы, которые получат вакцину это Киев, Киевская область, Чернигов, Черкасская область, Житомир, Винница.
По словам Ляшко, вакцину будут транспортировать 11 автомобилей.
- 23 февраля в аэропорту "Борисполь" приземлился самолет с первой партией вакцины от COVID-19 Oxford/AstraZeneca (Covishield).
- По словам санврача Виктора Ляшко, старт вакцинации запланирован на 24 февраля.
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