Ляшко назвал регионы, которые первыми получат вакцину от коронавируса

23 февраля, 2021, 15:59

Первыми вакцину от коронавируса 24 февраля должны получить Киев, Киевская область, Чернигов, Черкасская область, Житомир и Винница

Об этом главный санврач Виктор Ляшко заявил во время брифинга 23 февраля, передает Еспресо.TV

"Вакцина уедет одновременно, просто логистические маршруты построены так, что некоторые области получат вакцину в первый день, другие могут получить или поздно вечером, или на следующий день", - отметил он.

Первые регионы, которые получат вакцину это Киев, Киевская область, Чернигов, Черкасская область, Житомир, Винница.

По словам Ляшко, вакцину будут транспортировать 11 автомобилей.

23 февраля в аэропорту "Борисполь" приземлился самолет с первой партией вакцины от COVID-19 Oxford/AstraZeneca (Covishield).

По словам санврача Виктора Ляшко, старт вакцинации запланирован на 24 февраля.

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