Вакцина CoviShield только подобна AstraZeneca, ее нельзя использовать массово, - Ивасюк

23 февраля, 2021, 16:58

Вакцина CoviShield является прототипом AstraZeneca без наличия европейского сертификата GMB. Поэтому использовать ее без успешных клинических исследований нельзя

Такое мнение высказал доктор медицинских наук Валерий Ивасюк в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на телеканале Еспресо.TV.

"Согласно данным Сергея Кравченко, председателя Национальной медицинской палаты Украины, индийский институт, который производит CoviShield не имеет европейского сертификата GMP и украинского сертификата GMP. Такие сертификаты подтверждают качество и безопасность данной вакцины. Их нет. Следовательно, Украина не имеет права регистрировать вакцину CoviShield. Это первый момент. Второй заключается в том, что индийская вакцина, как и любая другая вакцина, не является генериком. Относительно вакцин такой термин употребляется как медико-биологический препарат. Индийская вакцина не генерик, это биостимулятор. Это означает, что данную вакцину нельзя использовать для массовой вакцинации населения. Ведь она является не оригиналом, а только подобным прототипом и без клинических исследований такой вакцины нельзя говорить о равенстве безопасности с другими оригинальными вакцинами", - пояснил Ивасюк

Он также добавил, что индийскую вакцину CoviShield можно будет использовать только после успешных клинических исследований.

"Мы не знаем о данной вакцине ничего. CoviShield не имеет сертификата GMP. И это еще не все. Нам заявили, что процент результативности данной вакцины составляет около 70%. Это неправда. Ведь процент результативности оригинальной вакцины AstraZeneca составляет 63%. Именно поэтому, ВОЗ рекомендует использовать AstraZeneca только в чрезвычайных случаях. Это значит, что использовать ее нужно в случае неспособности государства сдержать распространение пандемии и в случае, когда государство не в состоянии купить другую, качественную вакцину. Вывод, мы говорим об AstraZeneca в качестве вакцины для бедных стран, а Украина закупает копию этой вакцины CoviShield. Это недовакцина. и повторюсь, без успешных клинических исследований и получения европейского сертификата GMP такую вакцину использовать нельзя", - добавил Ивасюк.

Напомним, 17 февраля министр МОЗ Максим Степанов заявил, что Украина начнет вакцинацию от COVID-19 с вакцины AstraZeneca.

19 февраля стало известно о том, что первая партия вакцины от AstraZeneca должна прибыть в Украину 20-22 февраля.

21 февраля министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что первая партия вакцины от коронавируса AstraZeneca на днях прибудет из Индии в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вакцина AstraZeneca, которая должна быть доставлена из Индии, является одной из лучших вакцин в мире

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