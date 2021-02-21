Степанов рассказал, когда вакцина от COVID-19 прибудет из Индии в Украину

21 февраля, 2021, 15:29

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что первая партия вакцины от коронавируса AstraZeneca на днях прибудет из Индии в Украину

Об этом Степанов сообщил в facebook.

"Сегодня лично проконтролировал отгрузку первой партии вакцин AstraZeneca (CoviShield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне. 500 тыс. доз вакцины едут в Украину, и дальше будут распределены между регионами согласно плану МЗ", - написал Степанов.

По его словам, сейчас вакцина транспортируется в Мумбаи.

"Дальше - долгий путь грузовым самолетом с остановкой в Стамбуле и уже на днях вакцина прибудет в Украину. Во время транспортировки будут соблюдены все температурные требования, которые необходимы для сохранения качества вакцин", - заверил министр.

Он добавил, что вакцина Oxford/AstraZeneca - это совместная разработка Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZenecа, имеющей мощности для производства в Индии. Вакцина против COVID-19 выпускается под названием CoviShield, она переквалифицирована ВОЗ и рекомендована к экстренному использованию. Serum Institute поставляет свою продукцию в 140 стран мира.

20 февраля стало известно, что Индия поставит в Украину 500 тыс. доз вакцины от коронавируса Covishield производителя Serum Institute India.

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