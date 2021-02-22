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"Одна из лучших в мире": Зеленский о вакцине от COVID-19, которую везут из Индии


фото: reuters
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вакцина AstraZeneca, которая должна быть доставлена из Индии, является одной из лучших вакцин в мире

Об этом он заявил на форуме "Украина 30", передает РБК-Украина .

"Загруженная. С завода выехала в нашем направлении", - заявил Зеленский.

По его словам, вакцина является одной из лучших вакцин в мире.

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"Эффективность - это одна из лучших вакцин. Мы говорим о двух вакцинах, на которые ставим первые приоритеты - это Pfizer и AstraZeneca", - добавил президент.

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