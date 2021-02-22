"Одна из лучших в мире": Зеленский о вакцине от COVID-19, которую везут из Индии
22 февраля, 2021, 11:23
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вакцина AstraZeneca, которая должна быть доставлена из Индии, является одной из лучших вакцин в мире
Об этом он заявил на форуме "Украина 30", передает РБК-Украина .
"Загруженная. С завода выехала в нашем направлении", - заявил Зеленский.
По его словам, вакцина является одной из лучших вакцин в мире.
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"Эффективность - это одна из лучших вакцин. Мы говорим о двух вакцинах, на которые ставим первые приоритеты - это Pfizer и AstraZeneca", - добавил президент.
- 20 февраля стало известно, что Индия поставит в Украину 500 тыс. доз вакцины от коронавируса Covishield производителя Serum Institute India.
- Это вакцина, которую производят по лицензии вакцины Oxford / AstraZeneca.
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