"Одна из лучших в мире": Зеленский о вакцине от COVID-19, которую везут из Индии

22 февраля, 2021, 11:23

Об этом он заявил на форуме "Украина 30", передает РБК-Украина .

"Загруженная. С завода выехала в нашем направлении", - заявил Зеленский.

По его словам, вакцина является одной из лучших вакцин в мире.

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"Эффективность - это одна из лучших вакцин. Мы говорим о двух вакцинах, на которые ставим первые приоритеты - это Pfizer и AstraZeneca", - добавил президент.

20 февраля стало известно, что Индия поставит в Украину 500 тыс. доз вакцины от коронавируса Covishield производителя Serum Institute India.

Это вакцина, которую производят по лицензии вакцины Oxford / AstraZeneca.