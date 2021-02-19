В Минздраве назвали новые даты первых поставок вакцины от коронавируса

19 февраля, 2021, 15:56

Первая партия вакцины от AstraZeneca должна прибыть в Украину 20-22 февраля

Об этом заявил руководитель экспертной группы по вопросам иммунопрофилактики Минздрава Сергей Литовка, передает Hromadske.

Он рассказал, что деньги за вакцину отдадут только тогда, когда доставят.

"У нас в бюджете есть программа, которая связана с вакцинацией, на нее заложено 2,6 млрд грн. Это означает, что средства поступят поставщику и производителю в случае доставки качественного продукта на территорию Украины", - рассказал Литовка.

По его словам, компания пообещала, что вакцина поступит 18-25 февраля

Он отметил, что министерство не влияет полностью на поступление препарата.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов обещал, что вакцинация от COVID-19 начнется 15 февраля. Впоследствии была названа новая датуа вакцинации. По словам Степанова, она должна начаться до 21 февраля.

18 февраля народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук заявила, что если вакцинация против COVID-19 в Украине не начнется до конца февраля, то во фракции "Слуга народа" поднимут вопрос об отставке министра здравоохранения Максима Степанова

Ранее председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил, что не уверен, что неделя задержки в вакцинации от COVID-19 что-то изменит, и не видит оснований для отставки министра здравоохранения Максима Степанова.

19 февраля министр здравоохранения Максим Степанов вылетел в Индию на переговоры с Serum Institute of India, они будут касаться поставок вакцин AstraZeneca и NovaVax.

Впоследствии, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев пригрозил министру здравоохранения Максиму Степанову "серьезным разговором" в случае дальнейшего затягивания с началом вакцинации.