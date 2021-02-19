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В Минздраве назвали новые даты первых поставок вакцины от коронавируса


фото: reuters
Первая партия вакцины от AstraZeneca должна прибыть в Украину 20-22 февраля

Об этом заявил руководитель экспертной группы по вопросам иммунопрофилактики Минздрава Сергей Литовка, передает Hromadske.

Он рассказал, что деньги за вакцину отдадут только тогда, когда доставят.

"У нас в бюджете есть программа, которая связана с вакцинацией, на нее заложено 2,6 млрд грн. Это означает, что средства поступят поставщику и производителю в случае доставки качественного продукта на территорию Украины", - рассказал Литовка.

По его словам, компания пообещала, что вакцина поступит 18-25 февраля

Он отметил, что министерство не влияет полностью на поступление препарата.

  • Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов обещал, что вакцинация от COVID-19 начнется 15 февраля. Впоследствии была названа новая датуа вакцинации. По словам Степанова, она должна начаться до 21 февраля.
  • 18 февраля народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук заявила, что если вакцинация против COVID-19 в Украине не начнется до конца февраля, то во фракции "Слуга народа" поднимут вопрос об отставке министра здравоохранения Максима Степанова
  • Ранее председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил, что не уверен, что неделя задержки в вакцинации от COVID-19 что-то изменит, и не видит оснований для отставки министра здравоохранения Максима Степанова.
  • 19 февраля министр здравоохранения Максим Степанов вылетел в Индию на переговоры с Serum Institute of India, они будут касаться поставок вакцин AstraZeneca и NovaVax.
  • Впоследствии, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев пригрозил министру здравоохранения Максиму Степанову "серьезным разговором" в случае дальнейшего затягивания с началом вакцинации.

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