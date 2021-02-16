В ОПОРЕ прокомментировали возможность запрета партии Шария
Об этом координатор Всеукраинской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская написала в Facebook.
Айвазовская привела статью 37 Конституции Украины:
"Образование и деятельность политических партий и общественных организаций, программные цели или действия которых направлены на ликвидацию независимости Украины, изменение конституционного строя насильственным путем, нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, подрыв его безопасности, незаконный захват государственной власти, пропаганду войны, насилия, на разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, посягательство на права и свободы человека, здоровье населения, запрещаются.
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По ее словам, Минюст в судебном порядке может инициировать запрет политической партии в случае нарушения требований относительно ее деятельности, установленных Конституцией Украины.
"Анатолий Шарий формально не возглавляет юридическое лицо названной в его честь политической партии, а вырученные подозрения не являются тем же, что и обвинительный приговор", - отметила Айвазовская.
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"Соответственно, на вопрос журналистов, которые уже начали поступать, и общественности, автоматическое прекращение деятельности партии не может быть следствием действий отдельного ее члена, лидера, даже руководителя. Во вне судебном порядке ликвидации структуры из-за вручения подозрения ее лидеру даже по серьезному преступлению не предусмотрено законодательством ", - подчеркнула она.
- Напомним, 16 февраля СБУ объявило подозрение в госизмене блогеру и номинальному лидеру одноименной партии Анатолию Шарию
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