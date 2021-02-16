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В ОПОРЕ прокомментировали возможность запрета партии Шария


фото: vostochniy.express
По словам координатора сети "ОПОРА" Ольги Айвазовской, запрет партии Шария может инициировать Минюст, но подозрение Анатолию Шарию не может быть причиной ее ликвидации

Об этом координатор Всеукраинской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская написала в Facebook.

Айвазовская привела статью 37 Конституции Украины:

"Образование и деятельность политических партий и общественных организаций, программные цели или действия которых направлены на ликвидацию независимости Украины, изменение конституционного строя насильственным путем, нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, подрыв его безопасности, незаконный захват государственной власти, пропаганду войны, насилия, на разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, посягательство на права и свободы человека, здоровье населения, запрещаются.

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По ее словам, Минюст в судебном порядке может инициировать запрет политической партии в случае нарушения требований относительно ее деятельности, установленных Конституцией Украины.

"Анатолий Шарий формально не возглавляет юридическое лицо названной в его честь политической партии, а вырученные подозрения не являются тем же, что и обвинительный приговор", - отметила Айвазовская.

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"Соответственно, на вопрос журналистов, которые уже начали поступать, и общественности, автоматическое прекращение деятельности партии не может быть следствием действий отдельного ее члена, лидера, даже руководителя. Во вне судебном порядке ликвидации структуры из-за вручения подозрения ее лидеру даже по серьезному преступлению не предусмотрено законодательством ", - подчеркнула она.

  • Напомним, 16 февраля СБУ объявило подозрение в госизмене блогеру и номинальному лидеру одноименной партии Анатолию Шарию

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