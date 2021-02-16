В ОПОРЕ прокомментировали возможность запрета партии Шария

Об этом координатор Всеукраинской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская написала в Facebook.

"Образование и деятельность политических партий и общественных организаций, программные цели или действия которых направлены на ликвидацию независимости Украины, изменение конституционного строя насильственным путем, нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, подрыв его безопасности, незаконный захват государственной власти, пропаганду войны, насилия, на разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, посягательство на права и свободы человека, здоровье населения, запрещаются.

По ее словам, Минюст в судебном порядке может инициировать запрет политической партии в случае нарушения требований относительно ее деятельности, установленных Конституцией Украины.

"Анатолий Шарий формально не возглавляет юридическое лицо названной в его честь политической партии, а вырученные подозрения не являются тем же, что и обвинительный приговор", - отметила Айвазовская.