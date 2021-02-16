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Espreso.tvОбщество"Благодарю СБУ": Шарий прокомментировал объявление ему подозрения в государственной измене

"Благодарю СБУ": Шарий прокомментировал объявление ему подозрения в государственной измене


фото: glavcom
Блогер и политик Анатолий Шарий прокомментировал объявление ему подозрения со стороны СБУ

Об этом он написал в Telegram.

"Благодарю СБУ за подозрение из-за публикации пропагандистского видео в Telegram по статье "Государственная измена". Теперь мне не надо снова доказывать в ЕС, что все дела на меня - чистая политика "
 

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