"Благодарю СБУ": Шарий прокомментировал объявление ему подозрения в государственной измене
16 февраля, 2021, 15:50
Блогер и политик Анатолий Шарий прокомментировал объявление ему подозрения со стороны СБУ
Об этом он написал в Telegram.
"Благодарю СБУ за подозрение из-за публикации пропагандистского видео в Telegram по статье "Государственная измена". Теперь мне не надо снова доказывать в ЕС, что все дела на меня - чистая политика "
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