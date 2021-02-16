Матч УПЛ перенесли из-за погодных условий

16 февраля, 2021, 17:31

Матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги "Олимпик" - "Днепр-1" перенесен на 22 февраля

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Матч "Олимпик" - "Днепр-1" был запланирован на 19 февраля, а стартовый свисток встречи должен был прозвучать в 19:00. Однако было принято решение перенести матч УПЛ на 22 февраля. Причина - ожидается значительное ухудшение погодных условий.

В первом после зимней паузы туре, "Динамо" в Киеве одержало волевую победу над "Олимпиком" 3: 1, дожав соперника лишь после удаления в составе дончан в конце матча.

На следующий день, также на столичном стадионе им. Валерия Лобановского, "Шахтер" не смог переиграть "Колос" во встрече, которую перенесли с Коваливки из-за непогоды - 0: 0.

Таким образом, "Динамо" набрало 33 очка и укрепило лидерство. Теперь ближайшего преследователя - "Шахтер" - киевляне опережают на 3 пункта.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb