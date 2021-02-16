Матч УПЛ перенесли из-за погодных условий
Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.
Матч "Олимпик" - "Днепр-1" был запланирован на 19 февраля, а стартовый свисток встречи должен был прозвучать в 19:00. Однако было принято решение перенести матч УПЛ на 22 февраля. Причина - ожидается значительное ухудшение погодных условий.
В первом после зимней паузы туре, "Динамо" в Киеве одержало волевую победу над "Олимпиком" 3: 1, дожав соперника лишь после удаления в составе дончан в конце матча.
На следующий день, также на столичном стадионе им. Валерия Лобановского, "Шахтер" не смог переиграть "Колос" во встрече, которую перенесли с Коваливки из-за непогоды - 0: 0.
Таким образом, "Динамо" набрало 33 очка и укрепило лидерство. Теперь ближайшего преследователя - "Шахтер" - киевляне опережают на 3 пункта.
- 13 февраля в первом после зимнего перерыва туре УПЛ "Заря" в Запорожье победила "Десну" .
- Также в субботу экс-форвард сборной Украины Артем Милевский дебютировал за "Минай" в матче, в котором его команда уступила "Львову" .
- Между тем, "Динамо" в столице при численном преимуществе одолело "Олимпик" .
- В воскресенье в перенесенном из-за погодных условий матче "Шахтер" сыграл вничью с "Колосом" .
- Кроме этого, 14 февраля Георгий Цитаишвили забил дебютный гол за "Ворсклу" и помог полтавчанам сыграть вничью с "Рухом".
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