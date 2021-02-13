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Espreso.tvСпорт"Заря" победила "Десну" в чемпионате Украины

"Заря" победила "Десну" в чемпионате Украины


фото: facebook.com/FCZoryaLuhansk
В первом после зимнего перерыва туре чемпионата Украины по футболу "Заря" в Запорожье победила "Десну"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В Запорожье "Зарю" на 18-й минуте вывел вперед Александр Гладкий. "Десна" отыгралась через 3 минуты усилиями Андрея Тотовицкого.

На 62-й минуте Гладкий сделал дубль и вновь вывел команду Виктора Скрипника вперед.

"Заря" победила "Десну" 2:1, набрала 23 очка и догнала черниговцев в турнирной таблице - команды делят 3-4 места.

Чемпиона Украины

14-й тур

13 февраля

"Заря" - "Десна" 2:1

Голы: Гладкий, 18, 62 - Тотовицкий, 21

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