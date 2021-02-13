"Заря" победила "Десну" в чемпионате Украины
13 февраля, 2021, 15:55
В первом после зимнего перерыва туре чемпионата Украины по футболу "Заря" в Запорожье победила "Десну"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В Запорожье "Зарю" на 18-й минуте вывел вперед Александр Гладкий. "Десна" отыгралась через 3 минуты усилиями Андрея Тотовицкого.
На 62-й минуте Гладкий сделал дубль и вновь вывел команду Виктора Скрипника вперед.
"Заря" победила "Десну" 2:1, набрала 23 очка и догнала черниговцев в турнирной таблице - команды делят 3-4 места.
Чемпиона Украины
14-й тур
13 февраля
"Заря" - "Десна" 2:1
Голы: Гладкий, 18, 62 - Тотовицкий, 21
- 13 февраля матч 14-го тура чемпионата Украины между "Шахтером" и "Колосом" перенесли из-за неблагоприятных погодных условий.
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