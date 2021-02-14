Гол чемпиона мира спас "Ворсклу" от поражения в матче УПЛ с "Рухом"

14 февраля, 2021, 18:51

Георгий Цитаишвили забил дебютный гол за "Ворсклу" и помог полтавчанам сыграть вничью с "Рухом" в чемпионате Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Во Львове на 17-й минуте "Рух" вывел вперед Юрий Климчук, который реализовал пенальти. Вскоре после перерыва счет сравнял победитель молодежного чемпионата мира - 2019 Георгий Цитаишвили, для которого этот гол стал первым после перехода из "Динамо".

"Ворскла" сыграла с "Рухом" вничью 1:1, набрала 21 очко и занимает пятое место. "Рух" с 10 пунктами - 13-й.

Чемпионат Украины

14-й тур

14 февраля

"Рух" - "Ворскла" 1:1

Голы: Климчук, 17 (пен.) - Цитаишвили, 52

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