Гол чемпиона мира спас "Ворсклу" от поражения в матче УПЛ с "Рухом"
14 февраля, 2021, 18:51
Георгий Цитаишвили забил дебютный гол за "Ворсклу" и помог полтавчанам сыграть вничью с "Рухом" в чемпионате Украины
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Во Львове на 17-й минуте "Рух" вывел вперед Юрий Климчук, который реализовал пенальти. Вскоре после перерыва счет сравнял победитель молодежного чемпионата мира - 2019 Георгий Цитаишвили, для которого этот гол стал первым после перехода из "Динамо".
"Ворскла" сыграла с "Рухом" вничью 1:1, набрала 21 очко и занимает пятое место. "Рух" с 10 пунктами - 13-й.
Чемпионат Украины
14-й тур
14 февраля
"Рух" - "Ворскла" 1:1
Голы: Климчук, 17 (пен.) - Цитаишвили, 52
- 13 февраля в первом после зимнего перерыва туре УПЛ "Заря" в Запорожье победила "Десну".
- Также в субботу экс-форвард сборной Украины Артем Милевский дебютировал за "Минай" в матче, в котором его команда уступила "Львову".
- Между тем "Динамо" в столице при численном преимуществе одолело "Олимпик".
- В воскресенье в перенесенном из-за погодных условий матче "Шахтер" сыграл вничью с "Колосом".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти