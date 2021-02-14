"Шахтер" не смог переиграть "Колос" в чемпионате Украины

14 февраля, 2021, 15:57

В 14-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" сыграл вничью с "Колосом"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Игра между "Колосом" и "Шахтером" должна была состояться 13 февраля в Ковалевке, однако была перенесена в столицу из-за неготовности поля домашнего стадиона команды с Киевщины.

На стадионе "Динамо" им. Лобановского "Колос" смог отобрать у действующего чемпиона очки и сыграл вничью 0:0.

У "Шахтера" 30 очков, он занимает второе место. От лидера - "Динамо" - команда Луиша Каштру отстает на 3 балла.

"Колос" с 19 баллами идет седьмым.

Чемпионат Украины

14-й тур

14 февраля

"Колос" - "Шахтер" 0:0

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