"Шахтер" не смог переиграть "Колос" в чемпионате Украины
14 февраля, 2021, 15:57
В 14-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" сыграл вничью с "Колосом"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Игра между "Колосом" и "Шахтером" должна была состояться 13 февраля в Ковалевке, однако была перенесена в столицу из-за неготовности поля домашнего стадиона команды с Киевщины.
На стадионе "Динамо" им. Лобановского "Колос" смог отобрать у действующего чемпиона очки и сыграл вничью 0:0.
У "Шахтера" 30 очков, он занимает второе место. От лидера - "Динамо" - команда Луиша Каштру отстает на 3 балла.
"Колос" с 19 баллами идет седьмым.
Чемпионат Украины
14-й тур
14 февраля
"Колос" - "Шахтер" 0:0
- 13 февраля матч 14-го тура чемпионата Украины между "Шахтером" и "Колосом" перенесли из-за неблагоприятных погодных условий.
- В первом после зимнего перерыва туре УПЛ "Заря" в Запорожье победила "Десну".
- Также в субботу экс-форвард сборной Украины Артем Милевский дебютировал за "Минай" в матче, в котором его команда уступила "Львову".
- Между тем, "Динамо" в столице при численном преимуществе одолело "Олимпик".
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