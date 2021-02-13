Милевский вернулся в УПЛ, но не спас "Минай" от поражения от "Львова"

13 февраля, 2021, 16:31

Экс-форвард сборной Украины Артем Милевский дебютировал за "Минай" в матче Премьер-лиги, в котором его команда уступила "Львову"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Милевский вышел в стартовом составе "Миная" и был заменен на 60-й минуте. К тому времени его команда уступала 1:2.

На 13-й на 45-й минуте за "Львов" забил Альваро Тавареш. "Минай" ответил на дубль бразильца голом Антона Шиндера сразу после перерыва, но спастись от поражения не смог.

"Львов" победил "Минай" 2: , набрал 12 очков и занимает 10-е место. "Минай" с 10 пунктами - 12-й.

Чемпионат Украины

14-й тур

13 февраля

"Минай" - "Львов" 1:2

Голы: Альваро, 13, 45 - Шиндер, 47

13 февраля матч 14-го тура чемпионата Украины между "Шахтером" и "Колосом" перенесли из-за неблагоприятных погодных условий.

В первом после зимнего перерыва туре УПЛ "Заря" в Запорожье победила "Десну".

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