"Динамо" в большинстве дожало "Олимпик" в чемпионате Украины

13 февраля, 2021, 18:58

В 14-м туре чемпионата Украины "Динамо" при численном преимуществе одолело "Олимпик"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Динамо" в Киеве пропустило первым - на 20-й минуте забил Фабрисио Альваренга. Киевляне отыгрались на 30-й минуте усилиями Артема Беседина, который вернулся после годичной дисквалификации за допинг.

На 77-й минуте "Олимпик" остался в меньшинстве после удаления Таддеус Нкенга, заработавшего повторное предупреждение. Динамовцы мгновенно воспользовались численным преимуществом - на 78-й минуте забил Виталий Буяльский.

На 90-й минуте окончательный результат установил Беседин, сделавший дубль.

"Динамо" победило "Олимпик" 3:1, набрало 33 очка и сохранило лидерство в турнирной таблице. Команда Мирчи Луческу на 4 пункта опережает "Шахтер", который имеет игру в запасе.

"Олимпик" имеет 17 баллов и идет седьмым.

Чемпионат Украины

14-й тур

13 февраля

"Динамо" - "Олимпик" 3:1

Голы: Беседин, 30, 90, Буяльский, 78 - Альваренга, 20

Удаление: Нкенг, 77, Лебеденко, 88

13 февраля матч 14-го тура чемпионата Украины между "Шахтером" и "Колосом" перенесли из-за неблагоприятных погодных условий.

В первом после зимнего перерыва туре УПЛ "Заря" в Запорожье победила "Десну".

Также в субботу экс-форвард сборной Украины Артем Милевский дебютировал за "Минай" в матче Премьер-лиги, в котором его команда уступила "Львову".

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