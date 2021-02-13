"Динамо" в большинстве дожало "Олимпик" в чемпионате Украины
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"Динамо" в Киеве пропустило первым - на 20-й минуте забил Фабрисио Альваренга. Киевляне отыгрались на 30-й минуте усилиями Артема Беседина, который вернулся после годичной дисквалификации за допинг.
На 77-й минуте "Олимпик" остался в меньшинстве после удаления Таддеус Нкенга, заработавшего повторное предупреждение. Динамовцы мгновенно воспользовались численным преимуществом - на 78-й минуте забил Виталий Буяльский.
На 90-й минуте окончательный результат установил Беседин, сделавший дубль.
"Динамо" победило "Олимпик" 3:1, набрало 33 очка и сохранило лидерство в турнирной таблице. Команда Мирчи Луческу на 4 пункта опережает "Шахтер", который имеет игру в запасе.
"Олимпик" имеет 17 баллов и идет седьмым.
Чемпионат Украины
14-й тур
13 февраля
"Динамо" - "Олимпик" 3:1
Голы: Беседин, 30, 90, Буяльский, 78 - Альваренга, 20
Удаление: Нкенг, 77, Лебеденко, 88
- 13 февраля матч 14-го тура чемпионата Украины между "Шахтером" и "Колосом" перенесли из-за неблагоприятных погодных условий.
- В первом после зимнего перерыва туре УПЛ "Заря" в Запорожье победила "Десну".
- Также в субботу экс-форвард сборной Украины Артем Милевский дебютировал за "Минай" в матче Премьер-лиги, в котором его команда уступила "Львову".
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